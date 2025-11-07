Deportes

Rommel abrió las puertas del fútbol europeo a Panamá

La vida deportiva de “El Panzer”, marcada por la disciplina, talento y una pasión inquebrantable, dejó una huella imborrable en la historia del balompié, llegando a estatus de ídolo internacional

Cortesía | Rommel Fernández Gutiérrez (QEPD) en un cuadro de fútbol en España.
Cortesía | Celebrando un gol.
ML | Estadio lleva su nombre.
ML | Con uniforme del Tenerife.
07 de noviembre de 2025

Rommel Fernández Gutiérrez, conocido cariñosamente como “El Panzer”, es considerado uno de los más grandes futbolistas nacidos en Panamá.

Fue el 15 de enero de 1966, que llegó a este mundo. Desde niño mostró su amor por el balón, jugando en las calles y canchas improvisadas de su comunidad, El Chorrillo. Su carrera profesional comenzó en el club Alianza F.C.

Su desempeño llamó la atención de cazatalentos extranjeros, y a finales de los años 80 dio el salto que marcaría su destino, emigrar a Europa, algo que pocos futbolistas panameños habían logrado en aquella época.

En 1987, Rommel Fernández fichó con el Club Deportivo Tenerife, en España, convirtiéndose luego en el primer futbolista panameño en jugar en la Primera División del fútbol español.

En la temporada 1988-1989 fue elegido Mejor Jugador Extranjero de la Segunda División de España, un reconocimiento que reafirmó su calidad.

Su éxito lo llevó luego a militar en equipos como el Valencia CF y el Albacete Balompié, consolidándose como un delantero temido por su fuerza y olfato goleador.

06
Mayo de 1993 falleció el futbolista en un accidente automovilístico en España, a los 27 años.
La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) declaró el 6 de mayo como el “Día del Futbolista Panameño” en honor a su memoria.
