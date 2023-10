Rodrygo, el gol que se resiste y una nueva prueba en Braga

Sin acabar de arrancar esta temporada, el extremo brasileño Rodrygo apunta tener una nueva oportunidad para recuperar la senda del gol el martes en Braga en la Champions League (19h00 GMT).

Rodrygo, autor de 19 goles en 57 partidos la temporada pasada, apenas ha podido marcar uno en los 12 partidos que acumula en lo que va de temporada.

El brasileño no ha vuelto a ver puerta desde que marcó contra el Athletic de Bilbao en la primera jornada liguera el 12 de agosto pasado.

El delantero volvió a formar de inicio el sábado ante en el empate liguero con el Sevilla (1-1), pero, de nuevo, pese a intentarlo, no pudo marcar.

"Ha sido uno de los mejores, si no el mejor del equipo. Ha tenido dos o tres oportunidades claras, ha tirado más que nadie y lo ha intentado todo", afirmó el técnico Carlo Ancelotti, tras el partido.

- "Que siga jugando bien" -

"No ha marcado, pero lo importante es que siga jugando bien", añadió el entrenador italiano.

El técnico mantiene la confianza en su jugador, al que ha utilizado en los doce encuentros que ha disputado el equipo en esta temporada y cree que el delantero volverá a encontrar el camino del gol.

"Los delanteros pasan estas rachas, cuando no marcan les viene algo de ansiedad, de preocupación. Es lo que le está pasando a Rodrygo. Tenemos que seguir dándole confianza", había afirmado el técnico merengue el 30 de septiembre.

Desde su debut con el equipo merengue en la campaña 2019-2020, Rodrygo ha ido incrementando su efectividad en cada temporada desde los siete tantos hasta los 19 de la pasada temporada.

Con la marcha de Karim Benzema y la llegada de Jude Bellingham, Ancelotti ha retocado su dibujo dejando a Vinicius y Rodrygo por delante, con éste último asumiendo las funciones de delantero centro, una posición en la no parece sentirse cómodo.

"Es importante poder desempeñar diversas funciones. Siempre he dejado claro que tengo facilidad para jugar en las bandas, simplemente no me gusta jugar de '9', aunque en mi club tengo que hacerlo", afirmó Rodrygo la pasada semana durante su concentración con Brasil.

Pese a estar más cerca de la portería, el brasileño no acaba de encontrar el camino del gol aunque no duda en disparar a puerta cada vez que tiene ocasión.

Rodrygo ha realizado en lo que va de temporada 28 remates a puerta, con un solo gol, mientras que Bellingham ha marcado en la mitad de las ocasiones en las que ha chutado a puerta (11 goles en 22 remates).

La semana pasada con Brasil, Rodrygo tampoco vio puerta y apuntaba a que "le sucede a todos los delanteros, pasar un tiempo sin marcar goles es frustrante".

- "Ansiedad" -

"La ansiedad puede ser un obstáculo en este sentido", añadió el delantero brasileño del Real Madrid, que el martes en Braga tendrá una nueva oportunidad para romper su sequía goleadora.

El brasileño debería formar junto a su compatriota Vinicius la punta de ataque blanco, respaldados por Bellingham, principal goleador del Real Madrid con diez goles en lo once partidos oficiales en lo que ha intervenido.

El Real Madrid aspira a sumar otros tres puntos que le afiancen en el liderato del grupo C tras dos victorias consecutivas contra el Unión Berlín (1-0) y el Nápoles (2-3) en Italia.

El conjunto blanco se perfila como favorito, pero no podrá descuidarse ante un Braga, que querrá dar continuidad a su victoria de la última jornada frente al Unión Berlín al que remontó un 2-0 para ganar 3-2.

La victoria le permitió, tras su tropiezo con el Nápoles en la primera jornada, colocarse en la tercera posición de la llave empatado a 3 puntos con los italianos.