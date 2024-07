Rodri, la torre de control de una 'Roja' lista para altos vuelos

Brillante a nivel de clubes desde hace años, la Eurocopa-2024 ha supuesto un antes y un después para la figura de Rodri en la 'Roja', líder desde una torre de control en el mediocentro de España, que el domingo juega la final de la Eurocopa ante Inglaterra.

El jugador de 28 años, esencial en los éxitos recientes del Manchester City, está viviendo en Alemania su mejor momento como internacional, con actuaciones clave en los escasos pero peligrosos momentos de descontrol de España a lo largo del torneo.

Un gran ejemplo se dio en octavos de final, segundos después de que Georgia sorprendiera poniéndose por delante en el marcador. Incómoda por ese contratiempo, España comenzó a acumular pérdidas de balón y a precipitarse en la toma de decisiones.

Pero emergió la figura del segundo capitán, que llegó incluso a detenerse con el balón en los pies en ocasiones para bajar revoluciones. Con sus compañeros más asentados, el propio Rodri encontró una oportunidad desde la frontal para empatar y encaminar la goleada (4-1).

"A veces, 30 segundos de tranquilidad son más productivos que volver a atacar", resumió en rueda de prensa tras ser elegido Jugador del Partido por la UEFA.

Con un hueco fijo en el once ideal de Luis de la Fuente, Rodri está a solo un partido de lograr su segundo título en una selección en la que ha logrado al fin el protagonismo que tiene en su club.

- Heredero de Busquets -

El madrileño ha desarrollado su mejor fútbol en las dos últimas temporadas, en las que se ha revelado como la quintaesencia del esquema de Pep Guardiola en Mánchester y una absoluta garantía: Rodri encadenó 74 partidos disputados sin derrota entre febrero de 2023 y mayo de 2025, en los que el equipo solo perdía cuando el jugador no estaba sobre el césped.

En ese mismo periodo heredó el hueco de Sergio Busquets en la 'Roja', luego de que el actual jugador del Inter de Miami se retirase como internacional tras el Mundial-2022.

En Catar, Luis Enrique había colocado a Rodri como central para hacer posible la convivencia sobre el césped entre ambos jugadores, pero tras el adiós de 'Busi' a la selección, Rodri ha logrado lo más difícil: que no se eche de menos a quien fue dueño de esa posición desde el Mundial-2010.

Rodri fue elegido Mejor Jugador de la 'Final Four' de la Nations League ganada por la 'Roja' en 2023, y un año después disputará una final de la Eurocopa.

"Es el mejor en su posición puede hacer todo. Tiene calidad, lee el juego, su mentalidad, siempre esta listo", valoró Guardiola el pasado mes de abril.

- Líder en el vestuario -

Pero no sólo destaca por sus cualidades tácticas, sino también por el peso que ha adquirido en el vestuario de España. Rodri es uno de los cuatro capitanes de la selección por detrás de Álvaro Morata, y ha ejercido como tal sobre el campo, comunicándose y dando instrucciones a sus compañeros.

"Estoy muy orgulloso del jugador en que me he convertido y no solo en el campo. Me gusta lo que represento ante mis compañeros, que me escuchen en el vestuario y en los entrenamientos. Lo disfruto", resumió antes del torneo en una entrevista al diario L'Équipe.

Seis años después de debutar con la absoluta bajo el mandato de Julen Lopetegui, el madrileño es esencial para el presente y futuro de España con Luis de la Fuente.

Hace nueve años, entrenador y mediocentro ganaron juntos la Eurocopa Sub-19 de 2015. El domingo, en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, Rodri puede llevar a España de nuevo a los altos vuelos del fútbol mundial.