Rissveds es campeona del mundo de campo a través tras superar una depresión

La sueca Jenny Rissveds, campeona olímpica en Rio en 2016 antes de caer en una depresión, selló su regreso al primer plano con su primer título mundial decCampo a través de ciclismo de montaña, este sábado en Crans Montana (Suiza).

La corredora sueca lideró la prueba desde la primera de las siete vueltas para imponerse con 18 segundos de ventaja sobre la neozelandesa Samara Maxwell y 56 segundos sobre la suiza Alessandra Keller.

Sucede así a la neerlandesa Puck Pieterse, 6ª este sábado.

A sus 31 años, Rissveds sella su regreso a la luz después de haber sufrido una grave depresión y problemas alimentarios luego de su título olímpico, hasta el punto de anunciar su retirada.

Regresó a la competición en 2019 para reencontrar su puesto entre las mejores, pero sin llegar a subir a lo más alto del podio, como en los Juegos Olímpicos de París, donde fue bronce.

Este año ya se había proclamado campeona de Europa a finales de julio en Portugal.

Campeona olímpica en París, Pauline Ferrand-Prévot, que ostenta el récord de victorias en la disciplina con cinco títulos mundiales, puso fin a su carrera en BTT en 2024 para consagrarse al ciclismo en ruta.

El domingo, el neerlandés Mathieu van der Poel tratará de cosechar su primer título mundial en ciclismo de montaña, que se uniría a sus oros en ruta, ciclocrós y gravel.