Richardson se disculpa con Coleman tras su detención por violencia doméstica

La actual campeona del mundo de los 100 metros, Sha'Carri Richardson, se disculpó públicamente el martes con su pareja, Christian Coleman, y habló sobre su detención por violencia doméstica el mes pasado.

La estrella estadounidense del sprint, de 25 años, fue detenida el 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma tras empujar a su novio.

Ambos compitieron días después en el campeonato estadounidense de atletismo en Eugene, Oregón, donde Coleman, que según se informó no presentó cargos, dijo que no debería haber sido arrestada.

Ganadora de la medalla de plata en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de París de 2024 y del título mundial de 2023 en Budapest, Richardson, sin embargo, se disculpó por el incidente en una publicación de Instagram.

"Pido perdón a Christian. Él entró en mi vida y me dio más que una relación, me dio una mayor comprensión del amor incondicional a partir de lo que yo había vivido en el pasado", escribió Richardson.

"Debido a mi trauma y dolor pasados, estaba ciega y bloqueada, no solo para recibirlo, sino también para darlo. Lo amo y no puedo pedirle perdón lo suficiente".

En un video publicado en las redes sociales, Richardson dijo que se había puesto "en una situación comprometedora", que había reflexionado "muchísimo" sobre ello y que "asume toda la responsabilidad" por sus actos.

"Estoy aprovechando este tiempo no solo para verme a mí misma, sino también para obtener un cierto nivel de ayuda que, en general, reflejará quién soy realmente en mi corazón y en mi espíritu", sostuvo.

Richardson dijo que quería que su familia y sus aficionados la hicieran responsable de ser la mejor versión de sí misma.

"Me niego a huir, sino a afrontar todo lo que se me presente, porque todo lo que hay al otro lado es maravilloso, pero hay que pasar por ello para llegar allí", afirmó.

Richardson se retiró de las semifinales de los 100 metros en el campeonato estadounidense, pero, como actual campeona mundial de la modalidad, está clasificada para el Mundial de atletismo que se celebrará el próximo mes en Tokio.