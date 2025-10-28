Reto de para atletas

Un grupo de 16 para atletas conforman la delegación panameña que disputará los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, la máxima cita continental que busca promover la inclusión, el desarrollo deportivo y la competitividad en los jóvenes con discapacidad.

En un acto celebrado ayer en las oficinas del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), en Juan Díaz, el Comité Paralímpico de Panamá, presentó oficialmente a los deportistas de este equipo y a los abanderados nacionales para la justa.

El honor de portar el Pabellón Nacional, en la ceremonia inaugural, recayó en los para atletas Benito Perlaza (Para Tenis de Mesa) y Keitlyn Escobar (Para Atletismo), quienes recibieron el emblema tricolor de manos de Jaime Penedo, Director Técnico de Deporte y Recreación de Pandeportes.

Los para atletas canaleros verán acción en Para Tenis de Mesa, Para Powerlifting, Para Natación y Para Atletismo. En su sexta edición, Chile será por primera vez la sede de este evento, programado del 31 de octubre al 9 de noviembre, y que espera recibir alrededor de mil para atletas de 14 a 21 años. Las sedes de competencia serán: la Región Metropolitana de Santiago, Valparaíso y O’Higgins.