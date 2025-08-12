Retiran los cargos de violencia doméstica contra el boxeador Gervonta Davis

Los cargos de violencia doméstica contra el invicto campeón mundial de peso ligero Gervonta Davis por un incidente ocurrido en junio con su exnovia fueron retirados, se informó el martes.

El sitio web de la Oficina del secretario del Condado de Miami-Dade indicó que el martes se desestimó un cargo por un delito menor de agresión cuando la mujer se negó a procesar a Davis.

El boxeador estadounidense, de 30 años, estuvo involucrado en un incidente el Día del Padre frente a la casa de su expareja, con la que tuvo una relación de cuatro años y es madre de dos hijos de Davis.

Davis fue detenido en Miami Beach en julio. Según los reportes de la policía, el incidente ocurrió cuando el boxeador se encontró con la mujer y se produjo una discusión que derivó en una pelea cuando el boxeador le exigió que sacara a los niños de su auto.

El pugilista la golpeó en la nuca y le dio una bofetada en la cara, cortándole el labio, de acuerdo con el informe policial. La mujer habría grabado la agresión, en la que Davis supuestamente le lanzó una pequeña caja.

Davis, boxeador zurdo, tiene un récord de 30-0 con un empate y 28 nocauts.

Su última pelea fue un controvertido empate por mayoría contra su compatriota Lamont Roach en Nueva York el pasado marzo, en el que Davis conservó el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.