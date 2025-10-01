Deportes

Resultados del miércoles en el Masters 1000 ATP de Shanghái

Resultados del miércoles en el Masters 1000 ATP de Shanghái
El tenista chino Zhang Zhizhen juega contra el argentino Sebastián Báez en la primera ronda del torneo Masters 1000 de Shanghái el 1 de octubre de 2025 Jade Gao
AFP
01 de octubre de 2025

Resultados de este miércoles en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie rápida:

. Individuales masculinos - Primera ronda:

David Goffin (BEL) a Alexandre Muller (FRA) 6-7 (6/8), 6-1, 6-1

Adrian Mannarino (FRA) a Matteo Berrettini (ITA) 7-5, 7-6 (7/5)

Zizou Bergs (BEL) a Sebastian Korda (USA) 6-4, 7-5

Yoshihito Nishioka (JPN) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-1, 6-2

Jaume Munar (ESP) a Marton Fucsovics (HUN) 4-6, 7-5, 6-1

Yannick Hanfmann (GER) a Lorenzo Sonego (ITA) 2-6, 6-3, 6-1

Marin Cilic (CRO) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 7-6 (7/5)

Fabian Marozsan (HUN) a Stanislas Wawrinka (SUI) 6-1, 4-6, 6-4

Luca Nardi (ITA) a Sebastian Ofner (AUT) 3-6, 6-3, 6-2

Jordan Thompson (AUS) a August Holmgren (DEN) 4-6, 6-3, 6-4

Sebastián Báez (ARG) a Zhang Zhizhen (CHN) 2-6, 6-3, 6-4

Valentin Vacherot (MON) a Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-4

Mattia Bellucci (ITA) a Adam Walton (AUS) 7-6 (8/6), 6-1

Daniel Altmaier (GER) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-3, 6-4

./bds/dr

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR