Resultados del martes en el WTA 250 de Guangzhou

22 de octubre de 2025

- Resultados del martes en el torneo WTA 250 de Guangzhou, que se disputa sobre superficie dura en la urbe china:

. Individual femenino - Primera ronda:

Lulu Sun (NZL) derrotó a Jéssica Bouzas (ESP/N.1) 7-6 (7/3), 7-6 (7/2)

Caty McNally (USA) a Kaja Juvan (SLO) 6-3, 1-6, 6-3

Ajla Tomljanovic (AUS) a Alycia Parks (USA/N.5) 7-5, 7-5

Claire Liu (USA) a Alexandra Eala (PHI/N.4) 2-6, 6-4, 6-4

Anna Bondár (HUN) a Guo Hanyu (CHN) 6-3, 3-6, 7-6 (7/4)

Ella Seidel (GER) a Léolia Jeanjean (FRA) 6-2, 6-2

Yulia Putintseva (KAZ/N.6) a Alina Korneeva (RUS) 7-6 (7/2), 4-6, 6-4

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) a Polina Kudermetova (RUS/N.8) 1-6, 6-1, 6-2

Katie Volynets (USA) a Katarzyna Kawa (POL) 4-6, 6-2, 6-2

Zhang Shuai (CHN) a Anastasia Zakharova (RUS) 6-4, 6-1

María Camila Osorio (COL) a Lucia Bronzetti (ITA) 6-1, 6-2

Ann Li (USA/N.2) a Victoria Jiménez (AND) 6-4, 7-6 (7/4)

