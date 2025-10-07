Resultados de la jornada en el Torneo de Wuhan.. Individual femenino - Primera ronda:Jessica Bouzas (ESP) a Varvara Gracheva (FRA) 7-6 (7/0), 6-2Maya Joint (AUS) a Zhu Lin (CHN) 7-5, 7-6 (12/10)Katerina Siniaková (CZE) a Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-4, 6-4Ekaterina Alexandrova (RUS/N.9) a Victoria Mboko (CAN) 6-3, 6-2Hailey Baptiste (USA) a Ashlyn Krueger (USA) 2-6, 6-4, 6-2Laura Siegemund (GER) a Dayana Yastremska (UKR) 7-5, 4-6, 4-1 y abandonoMoyuka Uchijima (JPN) a Wang Xinyu (CHN) 6-4, 7-6 (7/3)Yuan Yue (CHN) a Lucia Bronzetti (ITA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/1)Antonia Ruzic (CRO) a Magda Linette (POL) 6-2, 6-3Clara Tauson (DEN/N.10) a Olga Danilovic (SRB) 6-3, 7-5Elise Mertens (BEL) a Polina Kudermetova (RUS) 7-6 (7/5), 6-3Marie Bouzková (CZE) a María Camila Osorio (COL) 6-3, 6-4