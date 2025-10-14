Deportes

Resultados de la jornada en el torneo de Osaka

La tenista checa Marie Bouzkova sirve ante la japonesa Ena Shibahara en la primera ronda del torneo de Osaka, en Japón, el 14 de octubre de 2025 Paul Miller
14 de octubre de 2025

Resultados de la jornada en el torneo WTA 250 de Osaka sobre pista dura:

. Individual femenino - Primera ronda:

Jaqueline Cristian (RUM) derrotó a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-2, 7-6 (7/4)

Jessica Bouzas (ESP/N.8) a Katie Volynets (USA) 6-2, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.3) a Cristina Bucsa (ESP) 7-6 (7/5), 6-3

Tereza Valentová (CZE) a Alexandra Eala (PHI) 6-1, 6-2

Ann Li (USA/N.7) a Varvara Gracheva (FRA) 6-4, 6-0

Rebecca Sramková (SVK) a Garland Joanna (TWN) 6-3, 6-1

Dalma Gálfi (HUN) a Alycia Parks (USA) 6-4, 6-4

Leylah Fernandez (CAN/N.4) a Hailey Baptiste (USA) 6-2, 7-5

Marie Bouzková (CZE/N.5) a Ena Shibahara (JPN) 6-1, 6-1

Viktorija Golubic (SUI) a Bianca Andreescu (CAN) 6-3, 4-6, 6-4

