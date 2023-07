“Competitiva y buscando la manera de hacer lo mejor posible”, así se define la surfista Verónica Correa, la cual quiere seguir representando a Panamá en toda cita deportiva en la que pueda.

“Me gustaría seguir compitiendo internacionalmente, como en una parada del Tour Mundial, también una parada del tour de bodyboard en Norte América, que es en agosto, pero para ello necesito apoyo económico, y es algo que es difícil aquí en Panamá. Estoy empezando a moverme y tocar puertas en busca de apoyo y poder seguir haciendo lo que me gusta”, indicó la también ingeniera en Telecomunicaciones.

A finales de junio pasado, la panameña ganó medalla de oro en la categoría de bodyboard femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y el pasado 15 de julio, en la modalidad Bodyboard Prone, de los V Juegos Suramericanos Santa Marta, en Colombia, se colgó medalla de bronce.

“El bodyboard me llamó la atención porque era diferente al surf, ya que necesitas de todo tu cuerpo para maniobrar en la ola, conocer como el mar se comporta con sus corrientes y como leer la ola. En Guararé había personas que viajaban hasta Playa Venao y Lagart Point Pedasí para practicarlo y tenía primos que lo hacían, me prestaron un bodyboard cuando tenía 16 años y de ahí me gusto, pero no fue hasta que me mudé a la ciudad (capital) para ir a la universidad y trabajé en una tienda que era de surf y sk8 y me compre mi primer bodyboard, a los 18 y de ahí cuando tenía tiempo podía ir a la playa y poco a poco me fue gustando y haciendo este deporte parte de mi estilo de vida que en cuanto termine la universidad me mudé a Pedasí para poder dedicarle más tiempo al bodyboard”, comentó la atleta.

“Me gustaría seguir compitiendo y haciendo este deporte al igual que enseñar a las nuevas generaciones y que el deporte crezca en Panamá”, indicó Correa, a la vez que le encantaría ser dirigente deportiva.