Reims acogerá la salida del Tour de Francia en 2028

El Tour de Francia comenzará su edición de 2028 en Reims y sus cuatro primeras etapas se disputarán en la región del Gran Este, anunció este lunes ASO, la organizadora de la mítica carrera ciclista.

Reims competía con el Gran Ducado de Luxemburgo, que tendrá que consolarse con un "paso destacado" durante la 115ª edición en 2028 que, debido a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, comenzará el 24 de junio para finalizar el 16 de julio en París.

"Teníamos dos candidaturas muy buenas. La decisión se basa en la necesidad que tenemos de contar regularmente con grandes salidas en Francia", explicó el director del Tour, Christian Prudhomme, a la AFP, en el momento de oficializar la elección durante una conferencia de prensa en Reims.

Desde Brest en 2021, solo una edición del Tour ha salido de Francia (Lille en 2025), en medio de una serie de lanzamientos internacionales con Copenhague en 2022, Bilbao en 2023 y Florencia en 2024.

Este año, la Grande Boucle partirá de Barcelona y el año que viene de Edimburgo, mientras que Eslovenia, Alemania y la República Checa ya están en liza para las siguientes ediciones.

"Asumo y reivindico las grandes salidas en el extranjero. Pero no podemos estar cinco años seguidos sin una salida desde Francia", insistió Prudhomme.

Reims, decimotercera ciudad de Francia con 177.674 habitantes en 2023, ya acogió la salida de la primera etapa del Tour de Francia en 1956, en una victoria de André Darrigade.

La ciudad ha vivido después otras ocho salidas de etapa y nueve llegadas, a menudo al esprint, la última vez en 2019 con Julian Alaphilippe de amarillo.

Para 2028, el trazado no se ha desvelado. ASO solo ha dado, sin orden concreto, los nombres de las otras cinco ciudades-etapa implicadas en las cuatro primeras jornadas: Charleville-Mézières, ciudad natal de Arthur Rimbaud, Epernay, Metz, Thionville y Verdun.