Rechazo a rusos y bielorrusos como voluntarios de París-2024 por seguridad

"Lamentamos comunicarle que no podremos contar con usted entre los voluntarios de París-2024". El mensaje no fue fácil de digerir para rusos y bielorrusos que habían sido elegidos para ayudar en los Juegos Olímpicos y que han sido rechazados por motivos de seguridad.

Diana es una rusa que vive en Francia desde 2019 y recibió a finales de 2023 el anuncio de su selección como voluntaria para los Juegos de París "como el regalo de Navidad más bonito".

Ya fue voluntaria en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi-2014, en Rusia, y quería compartir su experiencia para ayudar a un "grandioso evento" en París.

En marzo, Diana asistió a una convención de voluntarios y luego siguió una formación. Su uniforme debía llegar en mayo, pero un reciente correo electrónico le comunicó que finalmente no iba a poder formar parte de esta aventura.

"Se ha emitido una valoración desfavorable en su contra", le informó el programa de voluntarios de París-2024, citando el "código de seguridad interior" de Francia. "La misión aceptada no se le atribuye desafortundamente y usted no recibirá más comunicaciones de parte de nuestros servicios", se le indicó.

"Me di cuenta de que representaba un gran peligro para este país", se indigna esta mujer de 31 años, que trabaja para una gran empresa francesa. "Pero no sé por qué", afirma, solicitando que su apellido no sea divulgado públicamente.

Varios voluntarios rusos y bielorrusos afirman en las redes sociales que han recibido correos electrónicos similares. Sus reacciones oscilan entre un gran enfado y la perplejidad.

- Lágrimas e incomprensión -

Su 'suspensión' repentina se enmarca en los temores sobre la seguridad que pesan sobre los Juegos Olímpicos de París. Francia es aliada de Kiev, que está en su tercer año de guerra con Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

En abril, el presidente francés Emmanuel Macron indicaba no tener "ninguna duda" de que Rusia iba a maniobrar contra la organización de los Juegos Olímpicos. Francia denuncia desde hace meses una campaña de desinformación rusa en su contra.

Las acusaciones han sido tildadas de "infundadas" por el Kremlin.

Los deportistas de Rusia y de su aliada Bielorrusia solo pueden participar en París-2024 a título individual, bajo bandera neutral y siguiendo una serie de condiciones, entre ellas la de no haber apoyado activamente la guerra en Ucrania.

"Controlamos absolutamente a todos los que se acercan a los Juegos Olímpicos", afirmaba en marzo el ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, añadiendo que 800 personas "que no tenían buenas intenciones" habían sido excluidas.

Solamente 45.000 de un total de 300.000 candidatos fueron elegidos para ser voluntarios en los Juegos Olímpicos (26 julio-11 agosto) y Paralímpicos (28 agosto-8 septiembre) de París.

Preguntado por la AFP específicamente sobre el caso de los voluntarios rusos y bielorrusos, el Ministerio del Interior francés rechazó hacer comentarios.

"Solo podemos expresar nuestro pesar", reaccionó por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, añadiendo que los organizadores privaban a los invitados rusófonos al evento de la ayuda de voluntarios "que podían ayudarles mejor".

Dzmitry Shalipain, un bielorruso de 19 años que estudia en la Sorbona, cuenta que lloró cuando conoció que había sido rechazado.

"Nos tratan como a terroristas delante de todo el mundo", afirma.

"Esta situación es un regalo para Putin y su propaganda", apunta por su parte una rusa de 45 años, cuya candidatura fue también suspendida pese a haber obtenido asilo en Francia después de la invasión rusa de Ucrania y de haber devuelto su pasaporte ruso.

- "Un dilema" -

Esa mujer, profesora de idiomas y que prefiere mantenerse en el anonimato, cree que el rechazo a estos voluntarios reforzará el discurso de Vladimir Putin contra Occidente.

Ekaterina Pimenova, una habitante de San Petersburgo de 18 años, se había inscrito como voluntaria para los Juegos Paralímpicos. Dice que gastó unos 2.000 euros [2.140 dólares] en billetes de avión ida-vuelta y un alojamiento en Francia. Y que después le llegó el correo electrónico de rechazo.

"No sé por qué. No tengo antecedentes", se pregunta Pimenova, que estudia francés desde hace años y que dice ser una gran admiradora de la cultura francesa.

Según Mark Galeotti, experto en los servicios de seguridad rusos, Francia quiere hacer una apuesta por la seguridad.

"Sin embargo, siempre existe un dilema, que es saber si se peca por exceso de prudencia y se está excluyendo por ello a personas totalmente inocentes, o si eres generoso y te arriesgas a dejar entrar a agentes rusos", analiza.