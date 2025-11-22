Raptors sacan primer boleto a cuartos de la Copa NBA y Jokic tumba a Houston

Con un pleno de tres victorias, los Toronto Raptors obtuvieron este viernes el primer billete a los cuartos de final de la Copa NBA mientras cayeron eliminados los Indiana Pacers, los New Orleans Pelicans y los Utah Jazz.

Estas son las principales escenas de una jornada de nueve partidos que contaban tanto para la Copa NBA como para la fase regular de la NBA.

- Toronto avanza, Minnesota no -

Los Raptors, un equipo que no juega en playoffs desde 2022, le dieron una alegría necesaria a su afición al clasificar con un rotundo triunfo ante los Washington Wizards por 140-110.

La franquicia canadiense capitaliza así su gran momento de forma, con 10 victorias en sus últimos 11 partidos.

Tres de esos triunfos contaron para la fase de grupos de la Copa NBA, lo que le garantizó el primer boleto a los cuartos de final, que se jugarán entre el 9 y 10 de diciembre.

Los Raptors lideran el Grupo A de la Conferencia Este con su inmaculado balance de 3-0.

Los aleros Brandon Ingram y RJ Barrett encabezaron la ofensiva canadiense ante Washington, ambos con 24 puntos.

En la fase regular, Toronto tiene un registro de 11-5 y ostenta una sorprendente segunda posición del Este, a 2,5 victorias del líder Detroit Pistons, mientras los Wizards son el peor equipo del curso con 1-14.

Los Minnesota Timberwolves eran el otro equipo que podía clasificar anticipadamente este viernes pero se les escapó el boleto de la mano en una derrota 114-113 ante los Phoenix Suns.

Anthony Edwards lideró con 41 puntos a los Timberwolves, que tenían una distancia de ocho puntos (113-105) a falta de 50 segundos.

Minnesota, que clasificaba con una victoria, vio como los Suns devoraban esa ventaja con un tiro ganador del novato Collin Gillespie a seis segundos del final.

- Pacers, Pelicans y Jazz, fuera -

La cruz de la noche fue la eliminación de los Indiana Pacers, vigentes subcampeones, condenados por el triunfo de Toronto y su propia derrota 120-109 ante los Cleveland Cavaliers.

Cinco meses después de competir en las Finales ante los Oklahoma City Thunder, los Pacers están hundidos en la penúltima plaza del Este con un registro de 2-14, lastrados por la grave lesión de su líder, Tyrese Haliburton.

También se quedaron sin opciones de clasificación los New Orleans Pelicans, una de las franquicias más decepcionantes del curso.

Esta vez su verdugo fueron los Dallas Mavericks por un apretado 118-115, en un emocionante duelo entre dos novatos que fueron compañeros de equipo en secundaria en la Montverde Academy.

Cooper Flagg, número uno del pasado Draft, logró su récord anotador con 29 puntos para los Mavericks mientras Derik Queen también vivió su mejor noche en la NBA con 20 puntos y 11 asistencias para los Pelicans.

Los Utah Jazz también se despidieron de la Copa al caer frente a los Thunder por 144-112.

A los vigentes campeones les costó entrar en el partido y permitieron que Utah tuviera una ventaja de 18 puntos, antes de darle la vuelta al marcador con una avasallante reacción liderada por Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos).

- Nuggets toman Houston -

La jornada también dejó un emocionante pulso entre dos fuertes aspirantes del Oeste, los Denver Nuggets y los Houston Rockets.

Los Nuggets prevalecieron a domicilio por 112-109 de la mano de Nikola Jokic, que se quedó a una asistencia de un nuevo triple doble.

El pívot serbio acumuló 34 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias en una noche en que su compañero Aaron Gordon se retiró de la pista por una lesión muscular en el primer cuarto.

Por los locales, el máximo anotador fue el escolta suplente Reed Sheppard con 27 puntos, 20 de ellos en una primera mitad en la que impulsó una remontada de 13 puntos de los Rockets.

Kevin Durant, en cambio, tuvo una noche discreta con 13 puntos.

Denver, con un balance de 12-3, conservó su segunda posición del Oeste, donde sólo lo superan los Thunder, mientras los Rockets fueron adelantados por los Los Angeles Lakers y los San Antonio Spurs.