Raleigh fija récord de jonrones para un receptor y empata otro de Mickey Mantle

El estadounidense Cal Raleigh, figura de los Marineros de Seattle, bateó el domingo su jonrón número 54 de la temporada en las Grandes Ligas de béisbol, con el que alcanzó varias marcas históricas.

Raleigh, de 28 años, igualó el récord de cuadrangulares en una campaña para un bateador ambidiestro, que hasta ahora poseía en solitario Mickey Mantle, leyenda de los Yankees de Nueva York.

El batazo de Raleigh, que abrió el triunfo de Seattle ante los Angelinos de Los Ángeles por 11x2, fue su jonrón 43 como receptor en este curso.

De esta forma superó la anterior mayor marca para un pelotero de esa posición que ostentaba el puertorriqueño Javy López desde 2003 con los Bravos de Atlanta.

Raleigh alcanzó estos hitos en la primera entrada con un misil de 125 metros que remolcó también la carrera del cubano-mexicano Randy Arozarena.

El entusiasmado público de Seattle lo celebró dedicándole cánticos de Jugador Más Valioso (MVP) mientras Raleigh recorría las bases.

El cañonero de Carolina del Norte, que este año se estrenó en un Juego de las Estrellas, lidera la clasificación de jonrones de las Mayores, seguido por los 52 de Kyle Schwarber (Filis) y los 49 de Shohei Ohtani (Dodgers).

A falta de 12 partidos para el fin de la temporada regular, Raleigh necesita tres cuadrangulares más para superar a Ken Griffey Jr. como el jugador con más jonrones en una temporada de los Marineros.

Únicamente tres peloteros en la historia de la Liga Americana han alcanzado los 60 jonrones en una temporada, todos ellos con el uniforme de los Yankees: Babe Ruth con 60 en 1927, Roger Maris con 61 en 1961 y Aaron Judge con 62 en 2022.

Tras el festejo, el dominicano Julio Rodríguez impulsó dos carreras con dos hits para Seattle, que encadena nueve triunfos seguidos en la cima de la división Oeste de la Americana con un registro de 82-68.

- Los Mets reaccionan -

En otros escenarios, los Mets de Nueva York cortaron su racha de ocho derrotas seguidas al imponerse 5x2 a los Rangers de Texas.

El bateador estadounidense Pete Alonso, de ascendencia española, rescató de nuevo a los Mets con un jonrón de tres carreras que certificó el triunfo de la novena de Queens en la décima entrada.

El dominicano Juan Soto remolcó una carrera y logró una base por bolas en sus cuatro turnos al bate para los Mets, que pelean por no quedarse fuera de los playoffs.

Por su lado los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones, vencieron 10x2 en la cancha de los Gigantes de San Francisco con dos carreras impulsadas por el venezolano Miguel Rojas. El japonés Ohtani pegó un hit en seis turnos.

Otro venezolano, el experimentado Salvador Pérez, tuvo una tarde estelar en el triunfo de los Reales de Kansas City por 10x3 ante los Filis de Filadelfia.

Pérez, de 35 años, sumó dos hits, un jonrón y remolcó cinco carreras frente a unos Filis que acabaron sellando más tarde su boleto a las eliminatorias gracias al triunfo de Dodgers ante Gigantes.