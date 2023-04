Rahm resiente el cansancio en arranque del RBC Heritage; Hovland lidera

El español Jon Rahm, número uno del golf mundial y flamante campeón del Masters de Augusta, tuvo este jueves un flojo inicio del torneo RBC Heritage, donde el noruego Viktor Hovland tomó la primera posición.

Cuatro días después de enfundarse su primera chaqueta verde en Augusta, Rahm firmó una primera ronda de 72 golpes, uno sobre par, en Hilton Head Island (Carolina del Sur).

El español, que terminó con cuatro bogeys y tres birdies, se ubicaba en el puesto 92 provisional cuando la jornada tuvo que terminar antes de lo previsto por la caída del anochecer.

"Fue lo que fue", dijo Rahm sobre su actuación. "No fue nada particularmente bueno. Nada particularmente horrible. Me habría conformado con cualquier cosa por debajo del par, pero no pudo ser".

Rahm admitió que todavía estaba luchando con la fatiga después de su emotiva victoria en el Masters el domingo.

"Odio poner excusas, pero un par de golpes hacia el final se debieron a que mi cuerpo estaba cansado", afirmó. "Creo que en general hice un buen trabajo. Podría haber sido mucho peor, muy feo. Solo (tuve) tres días para recuperarme".

Hovland, que concluyó en el séptimo lugar en Augusta, tomó la primera posición del RBC Heritage con una tarjeta de 64 golpes (-7), con uno de ventaja sobre el estadounidense Brian Harman mientras el argentino Emiliano Grillo es decimoquinto con 68 (-3).