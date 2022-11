Rafa Nadal debuta en el Masters con derrota ante Taylor Fritz

El tenista español Rafael Nadal (N.2 del ranking) se estrenó en el Masters, el único gran torneo que le falta en su palmarés, con una derrota ante el estadounidense Taylor Fritz (N.9) por 7-6 (7/3) y 6-1, este domingo en Turín.

En el otro partido del grupo Verde de un torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, el noruego Casper Ruud (N.4) derrotó por 7-6 (7/4) y 6-4 al canadiense Feliz Auger-Aliassime, próximo rival del español, que el martes deberá imponerse al N.6 del mundo si quiere tener opciones de meterse en semifinales.

En el primer set, Nadal fue de menos a más con su servicio, sin cederlo una sola vez, pero incapaz también de lograr el 'break' ante un Taylor Fritz que se mostró muy seguro con el saque, con más de un 90% de puntos ganados con su primer servicio y sin conceder la más mínima ocasión de ruptura.

Así, la primera manga se resolvió en el 'tie break', que comenzó con una doble falta de Nadal, que acabaría pagando ese error concediendo el primer set tras casi una hora de juego (57 minutos), que cerró Fritz con un derechazo a la línea.

El segundo set parecía discurrir por el mismo camino hasta que con 2-1 en contra, Nadal jugó muy mal los últimos puntos del cuarto juego y acabó concediendo el 'break', el primero del partido, que permitió a Fritz colocarse 3-1.

El estadounidese, que ya había derrotado este año a Nadal en la final de Indian Wells, siguió mostrándose intratable con su servicio, sin conceder ni una bola de 'break' al español, que a sus 36 años que no pudo evitar la derrota en dos sets tras volver a ceder su servicio en el sexto juego con otra doble falta.

"Considero que el primer set ha sido decente, pero Taylor ha hecho un partido increíble. Lo que no me ha gustado es mi rendimiento en el segundo parcial, ha sido muy decepcionante. Perder por detalles como en el primero puede suceder, pero no lo de la segunda manga", dijo Nadal.

- Ruud bate a Auger-Alissime -

"Me siento bien, quería ganar el primer partido, especialmente para mantener mis esperanzas de superar la fase de grupos, era muy importante. No quería ponerme en una posición en la que hubiera necesitado ganar o me quedaba fuera. Salí y jugué un gran partido", dijo Fritz, debutante en el Masters.

En el partido que abría el torneo, Ruud fue superior a un Auger-Alissime que llegaba en gran forma.

El noruego, finalista esta temporada de Roland Garros y del US Open, se deshizo de su rival en una hora y 51 minutos, después de haber roto en solo una ocasión en todo el partido el servicio de su rival, en el séptimo juego del segundo set.

Ruud y Fritz lideran este grupo y el que gane el martes tendrá virtualmente la clasificación a semifinales, mientras que el perdedor del otro partido, entre Nadal y Auger-Aliassime, quedará eliminado.