‘Queremos meternos en esa final’

Tanto las selecciones mayores de fútbol de Panamá como Estados Unidos (EEUU) se presentan motivados para no solo alcanzar la final del ‘Final Four’ de la Liga de Naciones de Concacaf, sino ganarla.

En ese sentido, los técnicos de ambas escuadras comparecieron ayer ante la prensa en EEUU como previa a su choque de semifinales este 20 de marzo, a las 6:00 pm, en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. Panamá disputará su tercer Final Four de manera consecutiva, tras Las Vegas 2023 y Dallas 2024. Mientras EEUU se ha coronado campeón en las tres ediciones disputadas.

“Lo que me quita el sueño es la clasificación al Mundial, pero soy ambicioso y quiero conseguir objetivos y ahora el objetivo es meternos a la final de la Final Four. No nos podemos conformar con un cuarto puesto otra vez. Si acabamos terceros, bueno hemos avanzado, pero quiero estar en esa final”, indicó el entrenador de Panamá, Thomas Christiansen.

Sobre el DT de EEUU, Mauricio Pochettino, Christiansen dijo que “Mauricio lleva pocos partidos con la selección. Él necesita su tiempo para poner sus semillas en su equipo. Tiene jugadores de mucha calidad, planes en sus sistemas de construcción de juego y un equipo muy competitivo que debe aspirar a ganar este torneo”.

Por su parte, el técnico argentino señaló que “Thomas le ha dado la competitividad que [Panamá] necesitaba y ha ayudado a sus jugadores a mejorar...la gente de Panamá debe estar muy agradecido por tener a un entrenador como Thomas”.

Sin embargo, el estratega de EEUU sentenció que “queremos destruir a Panamá, destruir al siguiente y ganar. Cuando digo destruir, me refiero de manera deportiva”.