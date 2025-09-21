Puerto Rico logra plata con Owens-Delerme en decatlón, Neugebauer campeón

El puertorriqueño Ayden Owens-Delerme consiguió el mayor éxito de su carrera al colgarse la medalla de plata en el decatlón del Mundial de atletismo de Tokio, este domingo, donde el oro fue para el alemán Leo Neugebauer.

Al término de las diez pruebas del programa, el subcampeón olímpico Neugebauer acumuló 8.804 puntos, superando en la clasificación final a Owens-Delerme (8.784 puntos) y al estadounidense Kyle Garland (8.703 puntos), que se quedó con el bronce.

Neugebauer tomó el liderato provisional después de la novena prueba, el lanzamiento de jabalina, pero en los 1.500 metros se la jugaba porque Garland, entonces segundo, estaba a solo 15 puntos.

En esos 1.500 metros, Owens-Delerme brilló con un segundo lugar, que le hizo pasar en el último momento del tercer al segundo puesto y colgarse la plata.

Para Puerto Rico es la quinta medalla de su historia en un Mundial de atletismo y la primera que no llega en una prueba de vallas, ya que las anteriores fueron para Javier Culson (plata en 2009 y 2011 en 400 metros vallas) y Jasmine Camacho-Quinn (bronce en 2022 y plata en 2023 en 100 metros vallas).

El estadio Nacional de Tokio vuelve a dar una alegría al atletismo de Puerto Rico, que consiguió allí el primer oro olímpico de su historia, con la victoria de Camacho-Quinn en los Juegos en 2021.

Owens-Delerme, de 25 años, nació en Pittsburgh (Estados Unidos) y decidió representar a Puerto Rico, lugar de origen de su madre.