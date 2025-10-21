Deportes

PSG golea en Leverkusen (2-7) y pasa a liderar la Champions

El defensor ecuatoriano del París SG, Willian Pacho (2º por la derecha) celebra su gol en el partido de la Champions League contra el Bayer 04 Leverkusen en el BayArena de Leverkusen, Alemania, el 21 de octubre de 2025 FRANCK FIFE
AFP
21 de octubre de 2025

Vigente campeón y líder, el París SG dio este martes un recital de juego y goles en Alemania ante el Bayer Leverkusen (2-7), su tercera victoria en otras tantas fechas de la Liga de Campeones.

El central ecuatoriano Willian Pacho (7'), Desiré Doué (41' y 45+3'), Khvicha Kvaratskhelia (44'), Nuno Mendes (50'), Ousmane Dembélé (66'), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90') como colofón pusieron los goles del equipo de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

