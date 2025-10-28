Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles en Don Bosco

Más de 650 jóvenes, participaron en los primeros Juegos Deportivos Estudiantiles celebrados en el corregimiento de Don Bosco, en el distrito de Panamá.

El evento reunió a más de 650 estudiantes, de entre 11 y 17 años, provenientes de los diez colegios de este sector capitalino.

La ceremonia de cierre tuvo lugar en el Complejo Deportivo Roberto Kelly, escenario que, gracias a sus modernas instalaciones, sirvió como sede ideal para el desarrollo de las competencias en distintas disciplinas.

Durante las jornadas deportivas, los jóvenes demostraron su talento y pasión en pruebas de atletismo, además de fútbol, baloncesto y voleibol, consolidando el espíritu de unidad y sana competencia entre las instituciones educativas participantes.

En cuanto a la tabla de posiciones general, el Colegio Santo Domingo Savio se consagró como líder al obtener la mayor cantidad de medallas en las distintas disciplinas. En segundo lugar se ubicó el IPT Don Bosco, mientras que el Colegio Claret alcanzó el tercer puesto, destacándose por su constancia y desempeño durante las competencias.