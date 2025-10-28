Primeros Juegos Deportivos Estudiantiles en Don Bosco

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, destacó el éxito de esta primera edición, en la que se entregaron 564 medallas a los atletas más destacados.'Esta primera experiencia nos deja claro que podemos llevar estas competencias a un nivel superior. Invitamos a los demás corregimientos a sumarse a esta iniciativa para celebrar unos Juegos Intercolegiales a nivel distrital', expresó Janson.Asimismo, adelantó que la próxima edición incorporará nuevas disciplinas deportivas, permitiendo que más jóvenes puedan participar y desarrollar sus habilidades en distintas ramas del deporte.'Estamos muy emocionados. Gracias al apoyo de Pandeportes y de la Alcaldía de Panamá logramos sacar adelante esta iniciativa. Hemos sentado un precedente y sin duda seguiremos realizando estos juegos', agregó el representante.Uno de los mayores logros de esta actividad fue fomentar en los estudiantes el sentido de pertenencia y orgullo por representar a sus colegios, promoviendo la sana competencia y los valores del deporte.Janson también invitó a la empresa privada del corregimiento a sumarse a este esfuerzo, aportando al desarrollo de los jóvenes deportistas y contribuyendo a su motivación con mejores incentivos y oportunidades.