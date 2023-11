Primera bola de partido para la Real Sociedad en Champions

La Real Sociedad recibe el miércoles al Benfica portugués (17h45 GMT) en busca de una victoria que le meta en los octavos de final de la Champions League dos décadas después de lograrlo por última vez.

El equipo vasco, que juega en la máxima competición continental por primera vez desde que cayó en la fase de grupos de la temporada 2013-2014, no ha vuelto a pisar los octavos de la Champions desde 2003-2004.

Dos décadas después, la Real tiene al alcance el pase al siguiente estadio de la competición continental en la que lidera el grupo D, empatada a 7 puntos con el Inter de Milán, que se mide al Salzburgo austríaco y también puede sellar su pase a octavos.

La Real afronta el encuentro con ganas de reaccionar tras la dolorosa derrota en los últimos minutos del partido liguero contra el Barcelona el sábado pasado 1-0 pese al buen juego desplegado.

. Aunar juego y resultado

"Cuando eres mejor que el rival tienes que sentenciar, arriesgas para generar lo que hemos generado pero para acertar y ganar, y en momentos puntuales hay que defender de verdad", se lamentó el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, tras la derrota.

El técnico realista insistía en la necesidad de mantener la atención, especialmente en los últimos minutos después de ver como se le han escapado los dos últimos encuentros ligueros en los últimos minutos.

"No me puedo consolar una vez más con lo bien que hemos jugado y lo poco que hemos dejado hacer a la Real porque, si al final pierdes, de nada sirve", añadió Alguacil, cuyo equipo no podrá permitirse despistes el miércoles en el Reale Arena.

El partido contra el Benfica se presenta como la ocasión para aunar juego y resultado con el premio del pase a la siguiente ronda del torneo continental.

Alguacil tiene la duda para este encuentro de su lateral maliense Hamari Traoré, que tuvo que retirarse con molestias del partido contra el Barcelona.

Supondría una baja sensible para el técnico vasco, que tiene en el defensa a uno de los puntales de su equipo.

El delantero Ander Barrenetxea no entrenó este martes con el equipo, por lo que podría no estar el miércoles con sus compañeros frente a un necesitado Benfica.

- Sin puntos -

El equipo portugués, segundo en el campeonato de su país, está pasando un auténtico calvario en el escenario continental, donde llegó a los cuartos de final la pasada temporada.

Colista del grupo tras tres derrotas en sus primeros tres encuentros, un nuevo tropiezo en San Sebastián acabaría con cualquier aspiración de clasificación para la siguiente fase del torneo.

Las 'Águilas' llegan al encuentro lastradas por las numerosas bajas como las de los laterales danés Alexander Bath y español Juan Bernat.

- Regresa Di María -

En cambio, el entrenador neerlandés del Benfica, Roger Schmidt, podrá contar frente a la Real con el veterano atacante argentino Ángel Di María.

El campeón del mundo con la albiceleste no pudo estar en la derrota sufrida por el equipo portugués en su casa (2-1) hace dos semanas por una lesión muscular.

Máximo goleador del equipo con siete goles en doce partidos, el regreso de Di María para este crucial encuentro es la mejor noticia para el necesitado Benfica ante su difícil compromiso.