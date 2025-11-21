Preparados para otro alto nivel de exigencia

Es el turno de la nueva generación, de atletas emergentes y de figuras ya consolidadas para colgarse las medallas doradas en los Juegos Bolivarianos, cuya próxima edición, la número 20, será Ayacucho-Lima 2025, en Perú, del 22 de noviembre al 7 diciembre.

Y es que el Comité Olímpico de Panamá (COP) fue enfático en señalar que la delegación deportiva nacional para esta cita no tendrá en sus filas a los cinco medallistas de oro de los pasados Juegos Bolivarianos de 2022, celebrados en Valledupar, Colombia, por lo que la responsabilidad recaerá en otros, que ya levantaron la mano para ser ese relevo.

“Estamos preparados para esta competencia, hemos estado entrenado bastante fuerte y queremos dejar a Panamá en alto, como siempre”, dijo el esgrimista Arturo Dorati, designado abanderado de Panamá para la justa, junto a la luchadora Yusneiry Agrazal.

“Es un honor siempre llevar la bandera de Panamá”, añadió Dorati. Y es que el país llevará a Perú una delegación de 170 personas, distribuidas así: 113 atletas, 40 entrenadores, 10 profesionales del equipo interdisciplinario, 4 de la jefatura de misión y 3 del equipo de comunicación.

Nuestros deportistas participarán en 21 deportes, 30 modalidades y 116 pruebas; 18 de las disciplinas competirán en Lima y 3 en Ayacucho.

“La expectativa siempre es mejorar lo que se hizo en los juegos anteriores”, señaló la presidente del COP, Damaris Young, recalcando que la delegación a Ayacucho-Lima es más ‘reducida’ (comparada a la de Valledupar), tanto en el número de atletas como de deportes a participar lo que “supone un reto adicional, además el propósito fundamental para nosotros en estos juegos es proveerle a esos atletas que están en el proceso de consolidar su nivel hacia 2026, un lugar de competencia con un escalón más alto que lo presentado en los pasados Juegos Centroamericanos [Guatemala 2025]”, indicó Young.

Cabe recordar que el ‘Team Panamá’ en Valledupar 2022, participó con 166 atletas y en 24 deportes; se obtuvo 33 medallas: 5 de oro, 8 de plata y 20 de bronce; y el 9° lugar con 11 delegaciones participantes.