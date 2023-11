Preparados ante lo ‘nuevo’

Thomas Christiansen, seleccionador de fútbol de Panamá, reconoció que los duelos ante Costa Rica serán ‘difíciles’ y ‘distintos’, más aun cuando no hay ‘referencias’ de su nuevo técnico, Gustavo Alfaro.

“Es verdad que será más difícil, no tenemos una referencia del ‘profe’ (Alfaro) dirigiendo a Costa Rica, pero hemos podido analizar a sus otros equipos: su estilo de juego y las ideas que él tiene”, expresó el estratega de ‘La Roja’ ayer, en conferencia de prensa.

“Creo que es el equipo con el que más nos hemos enfrentado, con balance positivo. No deja de ser una eliminatoria nueva...”, recalcó.

“También ha venido un nuevo técnico con otras ideas y viene a cambiar. Si ven que lo anterior no les funciona, buscarán algo nuevo y eso es lo que han hecho. Hay jugadores que no conocemos, pero no nos sorprende”.

Desde que asumió el rol de DT de la Sele, Christiansen se ha medido a Costa Rica en siete (7) oportunidades: cinco (5) victorias, un (1) empate y una (1) derrota.

Ahora, Panamá buscará clasificar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, en esta llave de cuartos de final, que también da la clasificación a la Copa América. El perdedor jugará un repechaje en marzo 2024.

El colectivo canalero viajará hoy a la ciudad de San José para disputar el cotejo de ida ante el combinado tico que será el jueves 16 (10 pm) en el estadio Ricardo Saprissa.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el lunes 20 (9 pm) en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.