‘Por los hechos bien relatados’

JZ: “Me atrae la idea de jubilarme, pero me hacen falta nueve años, según la Ley panameña (je, je). Podría ser el último, aunque a ciencia cierta no sé en qué estaré en cuatro años”.

ml | “Soy panameño y duele que nuestra selección no esté en Qatar. Hace cuatro años en Rusia me tocó cubrir a Colombia, pero escribí a la distancia sobre Panamá”, indicó Zamorano, quien aseguró que no es estratega, “sino periodista” para darle consejos al actual DT de la Selección de fútbol de Panamá. “Lo que los panameños esperan es que arme sin caprichos la mejor selección que logre el segundo viaje del país a una Copa del Mundo, que en este caso (2026) parece mucho más asequible al incrementarse el números de selecciones participantes.