Por los cupos a semis y playoffs

En la decimosexta y última jornada de la ronda regular se definirán los cupos para las semifinales y playoffs del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF y todo puede pasar. Los seis partidos correspondientes se jugarán en horarios simultáneos este sábado 29 de abril.

Primero, saltan a la cancha los equipos de la Conferencia del Este, a partir de las 4:00 pm, con los duelos: Potros del Este (6to, con 17 puntos) ante Alianza (5to, 19 unidades), en el Estadio Javier Cruz; Plaza Amador (3ro, 19 pts.); vs Sporting San Miguelito (clasificado, 1ro, con 27 unidades), en el Estadio Rommel Fernández; Árabe Unido (2do, 19) vs Tauro FC (4to, 19), en el Estadio Armando Dely Valdés. Luego, a las 7:00 pm, es el turno de los clubes de la Conferencia Oeste: con el Universitario (3ro, 19 puntos) ante el líder CAI (30 puntos y con el pase asegurado), n el Estadio Universidad Latina; San Francisco (5to, 15 pts.) vs Atlético Chiriquí (6to, 12), en el Estadio Agustín Muquita Sánchez; y UMECIT (4to, 18) contra Herrera FC (2do, 27, asegura cupo), en el Estadio de Atalaya. Culminada la temporada regular, los ganadores de conferencia clasifican directo a semifinales y los segundos y terceros lugares se miden en ‘playoffs’, para obtener cupos a semis.