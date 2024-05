'Pole' y récord de pista para Jorge Martín en el Gran Premio de Francia de MotoGP

El español Jorge Martín (Ducati-Pramac), líder del campeonato del mundo de MotoGP, partirá desde la 'pole position' del Gran Premio de Francia, después de haber logrado el mejor tiempo de la clasificación del sábado en Le Mans y de paso, el nuevo récord del circuito.

"Muy contento. Sabíamos que era una pista buena, de momento el ritmo es fantástico", valoró Martín para el difusor español DAZN.

Primer piloto en haber completado los 4,19 km del circuito Bugatti en menos de 1 minuto 30 segundos (1 min 29 s 919 ms), el madrileño partirá por delante del doble vigente campeón del mundo italiano Francesco Bagnaia (Ducati) durante la carrera esprint del sábado (13h00 GMT) y durante el Gran Premio del domingo (12h00 GMT).

"'Pecco' (Bagnaia) y yo tenemos un ritmo muy bueno para hacer una carrera rápida, será dura pero intentaremos dar nuestra mejor versión", añadió Martín de cara a la carrera esprint.

El español Maverick Viñales completará la primera línea a los mandos de su Aprilia después de lograr el tercer mejor tiempo.

"Las sensaciones eran excelentes", valoró Bagnaia, segundo también en la clasificación general. "He peleado por la 'pole', lo he dado todo pero también me he caído".

Y es que pese a su buen resultado final, tanto Martín como Bagnaia sufrieron un susto, al irse cada uno de ellos al suelo en una ocasión, sin tener que lamentar males mayores. El australiano Jack Miller (KTM) y el español Aleix Espargaró (Aprilia) también sufrieron caídas sin mayor gravedad.

El ídolo local francés Fabio Quartararo (Yamaha), empujado por el público, logró su mejor resultado de la temporada y clasificó octavo, por detrás de la joven promesa española Pedro Acosta (GasGas Tech3), de 19 años (7º).

Por su parte Marc Márquez, que no logró clasificar a la sesión Q2 por 108 milésimas de segundo, obtuvo su peor resultado en lo que va de temporada y arrancará desde la 13ª posición.