Pogacar V de Lombardía escribe otra página de la historia del ciclismo

Fiel a su estilo, el esloveno Tadej Pogacar ganó este sábado de manera aplastante el Tour de Lombardía, por quinta vez consecutiva, un logro sin precedentes para concluir a lo grande una temporada 2025 prácticamente inmejorable.

Inmenso favorito desde la salida, el esloveno de 27 años no dejó nada al azar al acelerar a unos 38 km de la meta para imponerse en solitario en Bérgamo con 1 min y 48 seg de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, nuevamente segundo.

El australiano Michael Storer, tercero a 3:14, completa el podio de esta 119ª edición de la Clásica de las hojas muertas, mientras que el prodigio francés Paul Seixas, de solo 19 años, en su primer Monumento, terminó séptimo.

Con esta nueva victoria en Lombardía, Pogacar iguala a Fausto Coppi, vencedor en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954, pero se convierte en el primero en ganar un mismo Monumento cinco años consecutivos.

Es su décima victoria total en una de las cinco clásicas más importantes del calendario, a una de Roger de Vlaeminck y a nueve del récord de Eddy Merckx en la clasificación historíca.

Si las comparaciones entre campeones de épocas diferentes son complicadas, Pogacar probablemente acaba de firmar la mejor campaña de Clásicas de todos los tiempos con tres victorias (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Lombardía), un segundo lugar en la París-Roubaix y un tercer lugar en la Milán-San Remo.

Se convierte en el primer corredor de la historia en subir al podio de los cinco Monumentos en una misma temporada y, antes, solo Merckx había ganado tres en un año.

Si añadimos su cuarta victoria en el Tour de Francia y su segundo título de campeón del Mundo a finales de septiembre en Kigali y de Europa la semana pasada en Francia, el líder de UAE refuerza su candidatura al título de mejor corredor de todos los tiempos, aunque haya ganado un poco menos que el año pasado (20 victorias contra 25 en 2024).

- Gran trabajo del UAE -

Este sábado dominó la carrera como se esperaba en el Passo di Ganda, una subida larga de nueve kilómetros, tras un gran trabajo de sus compañeros Pavel Sivakov, Rafal Majka, en su última carrera y a quien Pogacar dio una palmada en el hombro para agradecerle todos estos años de servicio, y finalmente Jay Vine.

El rodillo de UAE puso a todo el pelotón en apuros y solo quedaban seis ciclistas (Pogacar, Vine, Del Toro, Evenepoel, Storer y Seixas) cuando el campeón del mundo desató sus superpoderes.

Dejó a todos atrás y, en menos de dos kilómetros, alcanzó a Quinn Simmons, quien se había lanzado en una larga escapada tras distanciarse de la fuga inicial. El estadounidense se aferró a su rueda durante unas decenas de metros antes de rendirse y terminar cuarto.

Pogacar V de Lombardía de nuevo levantó los brazos en Bérgamo.