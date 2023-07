Pogacar habría 'firmado' estar a diez segundos de Vingegaard tras quince etapas

Segundo a solo diez segundos del 'maillot' amarillo Jonas Vingegaard, el esloveno Tadej Pogagar, doble vencedor del Tour de Francia, que quiere sumar el tercero, tras haber cedido la corona el año pasado al danés, habría "firmado" tener esta situación a estas alturas de la prueba, explicó este lunes durante la jornada de descanso.

P: Si le hubieran dicho antes de la salida que estaría a diez segundos del líder antes de la tercera semana, ¿qué habría hecho?

R: "Habría firmado ! (...) Tras dos semanas de carrera, la falta de competición (debido a sus fracturas en una muñeca, NDLR) no cuenta. Mi muñeca me duele todavía, pero no pedaleamos con las manos. Y las piernas están bien".

P: Parece que usted sufre menos por el calor que el año pasado y que ataca menos también.

R: "Cada año, voy encajando mejor las altas temperaturas. Pero no se puede decir que me gusten mucho las subidas de media hora a una temperatura de entre 35 y 40°C. (...) El año pasado, tenía tanta desventaja que quería de cualquier manera acercarme e intenté acciones estúpidas. Este año, estoy en otra situación, más cerca en la clasificación general. No coloco minas en todos los sitios. Solo una vez, para ganar (en Cauterets-Cambasque, NDLR), me empleé a fondo para recuperar algunos segundos. La situación es diferente a la del año pasado".

P: ¿Qué se puede esperar de esta tercera semana?

R: "Mucho dependerá de la contrarreloj (del martes). Pero seguro que en las etapas del Col de la Loze, el miércoles, y del Markstein, el sábado, no habrá piedad. Esas etapas decidirán el Tour. (...) Mirando el perfil, la 17ª etapa del miércoles parece las más terrible, pero la vigésima y penúltima etapa, el sábado, también influirá en el resultado final. Puede ser la más dura del Tour al final de todo. Si sigue esta lucha apretada por el liderato y hay una diferencia a superar, pueden pasar muchas cosas. Puede haber ataques desde muy temprano, que harán más difícil la etapa".