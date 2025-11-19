Pochettino reactiva a EEUU en la antesala de su Mundial

Tras un primer año frustrante al mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos ha recobrado esperanza para el Mundial que albergará en 2026 con una racha de cinco partidos invicto y la paliza 5-1 en el amistoso del martes ante Uruguay.

Con este abultado triunfo, muy poco habitual frente a un rival de Conmebol, el Team USA despidió el año previo a la Copa del Mundo que organizará junto a sus vecinos México y Canadá.

Pochettino, que no contó con Christian Pulisic ni el resto de figuras, espera que los buenos resultados cosechados desde septiembre ahuyenten el pesimismo de la afición por los fiascos en los últimos torneos.

"Este tipo de victoria y el resultado son importantes para nuestros aficionados porque los impulsa a realmente creer en el equipo", afirmó el técnico argentino el martes tras ganar el duelo de pizarras a su maestro, Marcelo Bielsa.

En la sala de prensa de Tampa, estado de Florida, el exentrenador del Tottenham y del Paris Saint-Germain expresó su indignación con varias preguntas acerca del mérito de tumbar a la Celeste sin los titulares habituales.

"Odio eso de 'sin jugadores habituales'", reclamó Pochettino. "Es Estados Unidos jugando, es el equipo nacional (...) Es tan irrespetuoso porque creo que debemos dar crédito a todos los muchachos que hoy estuvieron involucrados".

- Recoger la siembra -

Siete integrantes del once inicial frente a Uruguay militan en equipos de la liga norteamericana (MLS) y los autores de cuatro goles - Sebastian Berhalter, Alex Freeman y Diego Luna - nunca habían marcado con su selección.

Para Pochettino, que ha tenido fricciones con Pulisic, líder del equipo en los últimos años, la racha actual es producto del mayor compromiso y cultura competitiva que vienen fomentando en el seno del combinado nacional.

"Reafirma todos los conceptos, el tiempo que invertimos trabajando durante un año en poder cambiar cosas que nosotros pensábamos que podían ser mejores", recordó el argentino, que este año ha llamado hasta 71 futbolistas en su intento de aumentar la competencia interna.

"Comenzamos un proyecto con mucha dificultad pero poco a poco le hemos dado la vuelta", señaló. "Nosotros nunca dudamos porque veíamos la calidad de los jugadores".

En septiembre de 2024, Pochettino relevó al destituido Gregg Berhalter, padre de Sebastian Berhalter, tras la eliminación de Estados Unidos en la fase de grupos de la Copa América, que disputó frente a su público.

Su debut en un torneo oficial ocurrió el pasado marzo, también como anfitrión, en la final a cuatro de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que el Team USA también se estrelló al terminar último.

- "Nadie puede sentirse seguro" -

Pese al golpe, Pochettino no dispuso en julio de sus mejores futbolistas para la Copa Oro, última competencia oficial antes del Mundial.

Jugadores como Weston McKennie y Tim Weah se ausentaron por el Mundial de Clubes y otros, como Pulisic, demandaron un periodo de descanso.

El pedido del punta del AC Milan provocó la molestia de Pochettino, que lo excluyó de dos amistosos previos que Pulisic sí quería disputar.

Estados Unidos alcanzó a duras penas la final de la Copa Oro, que perdió ante México.

Después cayó en un amistoso ante Corea del Sur en septiembre antes de reencauzar el rumbo con cuatro victorias ante Japón, Australia, Paraguay y Uruguay y un empate ante Ecuador, todas ellas escuadras clasificadas a la Copa del Mundo.

El próximo año, Poche solo dispondrá de dos ensayos más, presumiblemente frente a Bélgica y Portugal en marzo, antes de presentar su convocatoria mundialista, para la que advirtió que ni Pulisic ni ningún otro jugador "puede sentirse seguro".