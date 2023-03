‘Play ball’ suena en el Mayor

Hoy, viernes 17 de marzo se pone en marcha de forma simultánea en varios estadios del país, el 80 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, en honor al pelotero panameño Benjamín Wood. La inauguración del torneo será desde el Estadio Rod Carew, desde las 5:30 pm, para luego, a las 7:30 p.m., empiecen las acciones entre Coclé y el vigente campeón Panamá Metro.

Los metrillos conquistaron la corona del torneo 2022, en julio de pasado, al vencer en la serie fina la novena de Chiriquí. Se jugarán también otros 5 encuentros, desde las 7:00 pm, siendo el Clásico Herrera vs Los Santos, a celebrarse en el Roberto “Flaco Bala” Hernández de Las Tablas, el más atractivo.

El certamen se jugará en una ronda regular (hasta el 4 de abril) de donde clasifican los 8 mejores equipos, tomando en cuenta ambos grupos, luego se jugará la serie semifinal y la final, todas las series serán al mejor de 7 juegos.

La Serie de 8 se jugaría de la siguiente manera, el primer clasificado va con el octavo clasificado, el 2 vs el 7, el 3 vs 6 y el 4 vs 5. Los ganadores de las series de 8 avanzan a semifinales y de allí a la final.