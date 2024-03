Play ball para Probeis Kids

El Torneo Probeis Kids inicia hoy en busca del representante de Panamá para la Serie del Caribe Kids 2024, que se jugará en Panamá, del 25 al 30 de marzo.

Un total de seis equipos de franquicias nacionales de béisbol, con niños de la categoría U12, competirán en este certamen organizado por la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis), en el renovado Estadio Juan Demóstenes Arosemena, en Ciudad de Panamá.

Águilas Metropolitanas, Federales de Chiriquí, Atlánticos de Bocas del Toro y Colón, Nacionales de FEDEDEIS, Panamá Metro A y Panamá Metro B se medirán en una ronda inicial con un formato de todos contra todos.

De allí, los mejores cuatro récords clasifican a las semifinales. El domingo 10 de marzo se jugarán los cruces de semis (1 vs 4 y 2 vs 3). Los ganadores disputarán ese mismo día la final (a las 2 pm).

Hoy, las acciones inician a las 9:00 am, con el duelo Atlánticos ante Águilas; seguido a las 11:30 am, Nacionales frente a Metro A, a las 2 pm, Metro B vs Federales; y cierra la jornada, Águilas contra Nacionales, a las 4:30 pm.

La entrada a los juegos es gratis. La Serie del Caribe Kids también tendrá como sede el Juan Demóstenes Arosemena, con los equipos campeones de México, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua y por supuesto, Panamá.

Según Javier Grajales, del Comité Organizador, “el campeón [de Probeis Kids] representará a Panamá con el nombre de la franquicia que se lleve el título.

Ese equipo lo conformará el mánager (director) ganador con una comisión técnica de Probeis para tener a los mejores peloteros en un conjunto competitivo a la Serie del Caribe Kids”.