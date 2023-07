Plaga de lesiones de rodilla aparta a varias estrellas del Mundial femenino

La recuperación a tiempo de la española Alexia Putellas abre la puerta del Mundial femenino a la mejor futbolista del planeta, pero son varias las jugadoras notables que se perderán la cita de Australia y Nueva Zelanda debido a una plaga de lesiones en la rodilla que suscita interrogantes.

Putellas, de 29 años, se perdió la Eurocopa del año pasado en Inglaterra por una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

La jugadora del Barça pasó nueve meses de baja pero ello no le impidió conservar el Balón de Oro y el Premio The Best FIFA Women's Player antes de regresar en abril a los terrenos de juego.

Putellas participó en el reciente título del Barça en la Champions femenina y parece llegar en buena forma al torneo mundialista.

Pero ella es una de las afortunadas.

Las vigentes campeones estadounidenses no podrán contar con Mallory Swanson por un desgarro en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, mientras que la centrocampista Catarina Macario no llegará a tiempo tras una rotura del ligamento cruzado anterior.

La campeona de Europa, Inglaterra, acude sin su delantera estrella Beth Mead y sin la capitana Leah Williamson, ambas también recuperándose de graves lesiones de rodilla.

Vivianne Miedema, lo goleadora de Países Bajos, también es baja desde diciembre por la misma lesión de rodilla.

Las ambiciones de Francia se vieron golpeadas por la baja de Delphine Cascarino, la mejor jugadora en el campeonato galo la pasada temporada, por una rotura parcial del ligamento de la rodilla. Y la prolífica delantera Marie-Antoinette Katoto no ha sido convocada después de haberse perdido el curso pasado al completo por otra lesión de rodilla.

Y las campeonas olímpicas de Canadá se ven privadas de Janine Beckie, exjugadora del Manchester City y actualmente de Portland Thorns.

- Diversos factores -

El Mundial pierde cierto brillo sin esas jugadoras, toda vez que esa proliferación de lesiones ha suscitado un debate interno sobre la causa de las mismas.

"Es una lesión que puede depender de muchas cosas", explicó de primera mano Putellas en una entrevista con FIFPro.

"Hace relativamente poco que las mujeres hemos empezado a ser profesionales en este deporte y realmente casi no ha habido tiempo a realizar este tipo de estudios y de conocer un poco más el cuerpo de una futbolista", añade.

Pero las mujeres no se han hecho de repente vulnerables a las lesiones graves de rodilla.

"El hecho de que las mujeres corren un riesgo más alto que los hombres jugando a fútbol es algo que se conoce desde hace mucho tiempo", apunta para la AFP Gordon Mackay, un cirujano de rodilla escocés.

"Es multifactorial, pero hay muchas cosas que contribuyen a los factores de riesgo", afirma, citando la necesidad de entrenar en superficies adecuadas así como de contar con calzado diseñado específicamente para mujeres.

Mackay calculó la incidencia de las roturas de ligamento cruzado en las futbolistas "entre cuatro y seis meses mayor" que entre sus homólogos masculinos, y apunta a la forma pélvica como otro factor decisivo.

También se ha mencionado a menudo como causa los cambios hormonales por el ciclo menstrual.

Así pues, la estrategia se basa más en la prevención. Un estudio reciente realizado por investigadores en Inglaterra sugiere que las equipaciones, los balones y las botas, necesitan ser concebidas específicamente para mujeres para aumentar así su seguridad.

El gigante de ropa deportiva Adidas, uno de los principales proveedores de equipaciones para los equipos del Mundial, señala que se toma el asunto "increíblemente en serio".

La marca asegura a la AFP que sus productos están hechos para mujeres, "desde la idea hasta los ensayos".

- 'Difícil de asumir' -

Este Mundial femenino será el primero en contar con 32 equipos, prueba del crecimiento continuo del fútbol femenino los últimos años.

Para las propias jugadores, al dolor físico de la lesión se une el dolor moral de no poder participar en el evento.

"Es difícil ver todo el entusiasmo en torno al torneo", admitió Beckie a la radio canadiense TSN 690.

"Estoy muy emocionada por el torneo y por todas esas jugadoras que disponen de esa plataforma como vitrina para mostrar su talento, pero al mismo tiempo es difícil asumir que yo no estaré allí", concluye.