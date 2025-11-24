Pistons igualan la mejor racha de su historia y Herro debuta con triunfo

En menos de dos años, los Detroit Pistons han pasado de ser el hazmerreír de la NBA a dominar su conferencia y alcanzar este lunes su mayor racha de partidos ganados, con 13 consecutivos.

Estas son las principales escenas de una jornada de 10 partidos en la liga de básquet norteamericana.

- El salvaje Este -

Cumplido el primer mes de competición, la Conferencia Este está mucho más abierta de lo que se anticipaba cuando los Boston Celtics, campeones en 2024, e Indiana Pacers, finalistas este año, perdieron por lesiones de gravedad a sus líderes Jayson Tatum y Tyrese Haliburton.

Los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks aparecían como grandes beneficiados de la desdicha pero por ahora quienes encabezan la conferencia son los Detroit Pistons y los Toronto Raptors, imparables ambos en las últimas semanas.

Este lunes los Pistons de Cade Cunningham batieron precisamente a los Pacers por 122-117 en su decimotercer triunfo seguido.

Detroit no presentaba un expediente ganador semejante desde las campañas de 1989-90 y 2003-2004, cuando cosecharon dos de los tres títulos de su historia.

"Es increíble", declaró Cunningham. "Jugamos para los Detroit Pistons, una franquicia histórica. Poder hacer historia para una franquicia histórica como esta es especial".

La pelea por el anillo aún parece lejana para los Pistons pero también la intrascendencia que padecieron hasta el año pasado, cuando ganaron su primer partido de playoffs desde 2008.

Detroit tocó fondo en diciembre de 2023 al encadenar 28 derrotas consecutivas, la peor racha en una misma campaña en la NBA.

Desde entonces han sabido encajar mejor las piezas alrededor de Cunningham, uno de los mayores talentos jóvenes de la liga que este lunes sofocó el tardío intento de remontada de los Pacers.

El base, que terminó con 24 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, convirtió con sangre fría un gancho a 25 segundos del final tras un parcial de 14-4 de Indiana que los había acercado a solo dos puntos.

A 11 segundos de la bocina, el joven alero canadiense Bennedict Mathurin erró un triple que hubiera empatado el marcador, condenando a los Pacers a su décima derrota en los 11 últimos partidos.

- Herro decide para Miami -

Los Pistons afianzaron su liderato del Este con un balance de 15 triunfos y dos derrotas. En paralelo, los Raptors (13-5) se hicieron con la segunda plaza con su octava victoria seguida, esta vez ante los Cavaliers por 110-99.

El alero Brandon Ingram logró su mayor anotación de la temporada con 37 puntos y Scottie Barnes aportó 18 tantos y 11 rebotes para los canadienses.

Toronto no encadenaba ocho triunfos seguidos desde la campaña 2019-20, la posterior al único título de su palmarés.

Donovan Mitchell se quedó en 17 puntos para los Cavaliers (12-7), que vieron como los Miami Heat (12-6) los desbancaba de la tercera plaza del Este.

Los pupilos de Erik Spoelstra derrotaron 106-102 a los Dallas Mavericks en un exitoso debut en el curso de su líder ofensivo, Tyler Herro.

El escolta All-Star, recuperado de una lesión de tobillo, logró 24 puntos y se encargó de la canasta decisiva a 41 segundos del final.

Otra de las actuaciones de la noche estuvo a cargo de Nikola Jokic, que, en su décimo triple doble, acumuló 17 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias en la victoria de los Denver Nuggets 125-115 ante los Memphis Grizzlies.