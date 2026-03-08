Pinheiro Braathen acaba tercero en el eslalon de Kranjska Gora ganado por McGrath

El esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen volvió a subir a un podio en Copa del Mundo al acabar tercero este domingo el eslalon disputado en Kranjska Gora (Eslovenia), a sólo cuatro centésimas del vencedor, el noruego Atle Lie McGrath.

Recientemente campeón olímpico de la disciplina, Pinheiro Braathen acabó la primera manga a 17 centésimas de McGrath, una diferencia que no pudo recuperar en el segundo descenso.

Además, el brasileño fue superado por tres centésimas por otro noruego, Henrik Kristoffernsen, que acabó segundo a una sola centésima de su compatriota.

Los 10 primeros clasificados acabaron separados por sólo medio segundo, lo que da idea de la igualdad que hubo en la prueba.

Con esta victoria, McGrath ocupa el primer puesto en la clasificación de la Copa del Mundo de eslalon con 552 puntos, por los 511 de Pinheiro Braathen.

Queda una sola prueba de eslalon para acabar la temporada, dentro de poco más de dos semanas en Hafjell (Noruega) con 100 puntos para el ganador.