Pierre Gasly cree que Alpine tiene "muy buenos ingredientes" (entrevista AFP)

"Tenemos muy buenos ingredientes para que funcione". El piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly, que acaba de ampliar su contrato hasta finales de 2028, expresó a la AFP su confianza en el proyecto de Alpine de cara a la próxima temporada.

"Espero mucho de estas próximas temporadas para estar regularmente en los primeros puestos y realmente demostrar todas mis capacidades", subrayó el compañero del piloto argentino Franco Colapinto en Alpine durante el Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa este fin de semana en el circuito urbano de Bakú.

Pregunta: La temporada está siendo complicada para Alpine. ¿Se arrepiente de la decisión de priorizar 2026 en detrimento de 2025?

Respuesta: "Personalmente, siempre he dicho desde principios de año que, si dependiera únicamente de mí, pondría todo en 2026 y estaría dispuesto a sacrificar este año. No voy a cambiar mi discurso. La realidad es que quedar sexto, séptimo, octavo, noveno o décimo en el campeonato realmente no cambia mucho. Lo que queremos es que Alpine pueda ubicarse al frente. Y para estar en una situación así, no podemos hacer pequeños pasos. Es necesario tomar decisiones bastante firmes. Es importante que podamos confirmar esas decisiones el próximo año".

P: ¿Es optimista respecto a la próxima temporada?

R: "Por el momento, estoy contento con lo que veo. En la fábrica, todos están contentos con los desarrollos que se han producido desde principios de año. Por supuesto, las respuestas solo las tendremos al comienzo del próximo año, una vez que todos muestren un poco su potencial. Pero sobre el papel, cuando miramos al personal que tenemos, los cambios que se van a implantar para el próximo año y con el trabajo que se ha realizado en la fábrica, hay muchas cosas que indican que estamos tomando la dirección correcta".

P: ¿El equipo cuenta con los recursos para regresar a los primeros puestos?

R: "Creo que hemos hecho todo lo posible en términos de decisiones estratégicas y técnicas para que sea así. También creo que ha habido un poco más de estabilidad en los últimos meses en comparación con los últimos dos años. Creo que realmente habrá diferencias significativas entre los fabricantes de motores. El motor Mercedes (que Alpine tendrá a partir de 2026) por ahora parece estar entre los mejores motores, si no el mejor. Esto podría otorgar ventajas directas sobre otros equipos".

P: ¿Por qué prolongar su contrato con Alpine cuando podía esperar al próximo año para decidir su futuro?

R: "Al principio de la temporada no era algo seguro y quería darme un poco de tiempo. Al principio del año rendíamos pero, desafortunadamente, creo que perdimos algo y otros equipos ganaron con los cambios en el reglamento. Entonces, sí, no era algo evidente (renovar). Luego, con toda la información de la que dispongo, creo que tenemos muy buenos ingredientes para que funcione".

P: En unos meses cumplirá 30 años, lleva ocho temporadas en la F1, ¿cómo se enfrenta la segunda parte de su carrera?

R: "Sé que los próximos cinco años serán muy importantes. He trabajado enormemente durante estos ocho años en la Fórmula 1, he pasado por muchas dificultades, situaciones en las que no siempre tuve los medios para expresar completamente mi potencial. Logré aprovechar las pocas oportunidades en el momento adecuado para demostrar lo que podía hacer. Ahora espero mucho de las próximas temporadas para estar regularmente en los primeros lugares y realmente mostrar todas mis capacidades. Estoy preparado mentalmente y espero poder demostrarlo desde la próxima temporada".