Pierden todos sus juegos

REDACCIÓN | Los Toros de Chiriquí sumó su sexta derrota al hilo, en sus seis partidos disputados en la fase de grupos (el B) de la Basketball Champions League Américas (BCLA).

En el sexto y último partido en esta etapa, Boca Juniors (Argentina) superó cómodamente 114 - 70 a los Toros.

El duelo se llevó a cabo en el gimnasio Héctor Etchart de Buenos Aires; Argentina, el pasado 11 de febrero. El quinteto panameño ante sus rivales de grupo: Flamengo (Brasil) y Boca Jrs, que ya estaban con su boleto a la siguiente etapa del torneo (los Playoffs), se vio incapaz de darles pelea.

Ahora, los Cuartos de Final de la BCLA están previstos para el próximo mes de marzo y estos serán los cruces: Real Estelí (A1) vs. Boca Juniors (B2) SESI Franca (D1) vs. Quimsa (C2) Minas (C1) vs. Instituto (D2) Flamengo (B1) vs. Paisas (A2).

Se jugarán en series al mejor de 3, bajo el formato 1-2, es decir, el primer partido en casa del sembrado más bajo y los partidos dos y tres, en caso de ser necesario, en casa del sembrado más alto.

Los ganadores avanzarán al ‘Final 4’.

Los Toros de Chiriquí entra a la historia como el tercer club panameño de participar en la BCLA; al igual que los Correcaminos de Colón (2016, 2017 y 2018) y los Caballos de Coclé (2021).

Cabe destacar que los Correcaminos fue el equipo Campeón de la Liga Centroamericana de Clubes, a finales del año 2016.