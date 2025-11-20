Piastri, un colapso difícil de explicar

¿Problema mental o técnico? Tras un sólido comienzo de temporada, Oscar Piastri ha visto desplomarse su rendimiento en los últimos dos meses, hasta el punto de que su compañero en McLaren, Lando Norris, le ha arrebatado el liderato del campeonato mundial de Fórmula 1.

Se trata de un frenazo difícil de explicar en la recta final de la lucha por la corona. Las cifras ilustran perfectamente este claro descenso de forma del australiano de 24 años, tanto en carrera como en la clasificación.

En las primeras 15 pruebas de la temporada, el piloto nacido en Melbourne había conseguido cinco pole positions y cinco segundos puestos en la parrilla. Pero en los últimos seis Grandes Premios nunca ha salido desde la primera línea.

El fin de semana en Bakú marcó un verdadero punto de inflexión, debido a que Piastri, que ya estaba lejos en la parrilla (9º) tras su accidente en la clasificación, prácticamente se caló en la salida y quedó rápidamente último, antes de acabar contra un muro unas curvas más adelante.

El abandono, que el australiano achacó a "errores tontos", puso fin a una magnífica racha de 34 carreras consecutivas en las que había sumado puntos.

¿Estamos ante una relación de causa y efecto? Piastri, prácticamente irreprochable hasta entonces, multiplicó los errores en Bakú justo después de la polémica surgida en Monza.

- "Me parece extraño" -

En Italia, la escudería McLaren pidió a Piastri que dejara pasar a Norris después de que este último tuviera problemas con el cambio de neumáticos.

El australiano se había hecho con el segundo puesto, pero el equipo le ordenó que cediera su posición al británico.

Esta petición injustificada suscitó sospechas de favoritismo hacia el inglés, aunque McLaren y el australiano rechazaron esta idea.

Sin esta instrucción, Piastri habría ampliado su ventaja al frente del campeonato a 37 puntos. En cambio, se marchó de Italia con 31 unidades sobre Norris y, probablemente, resentimiento hacia su equipo.

"Es inexplicable. Puedes no estar satisfecho con tu equipo, pero no puedes olvidar cómo conducir de un fin de semana a otro", subrayó el piloto francés Pierre Gasly, de Alpine, a la AFP.

"Ha rendido muy bien durante todo el año, estaba a menos de una décima de su compañero de equipo y, de repente, en las últimas carreras, ¡se encuentra a seis décimas! Me parece extraño", agregó.

Sin embargo, en la antesala del Gran Premio de Las Vegas, que se disputará la noche del sábado, Piastri afirmó el jueves que entendía las razones de sus decepcionantes resultados en los últimos dos meses, aunque no las explicó.

- Entre la espada y la pared -

"En Austin y México, algo fundamental no funcionaba, de ahí la falta de ritmo. El fin de semana en Bakú fue lo que fue", sostuvo el australiano. "Pero en las demás carreras, fue una combinación de varias pequeñas cosas las que no funcionaron, aunque el ritmo era bastante bueno".

Con la espalda contra la pared, Piastri indicó, sin embargo, que no tenía intención de cambiar su forma de abordar los tres últimos fines de semana de la temporada.

"Voy a mantener el mismo enfoque, intentar sacar el máximo rendimiento a mi coche, porque eso me ayudará a ganar las carreras y me ayudará en el campeonato", explicó.

"Ahora va a ser difícil ganar (el título). Pero esta mentalidad de afrontar cada carrera con ganas de darlo todo es la actitud correcta".

Aunque reconoció que las últimas semanas no habían sido tan productivas como las anteriores, el australiano consideró que eso le había permitido aprender.

"He estado especialmente sólido en la primera mitad de la temporada. Aunque ahora no me esté yendo tan bien, no creo que debiera haber hecho las cosas de otra manera últimamente", subrayó. "Siempre intento aprender de cada error".

Con 24 puntos de retraso respecto a Norris y solo tres carreras por disputar, el buen alumno australiano debe enderezar el rumbo este fin de semana en Las Vegas si no quiere que el título se le escape de las manos.