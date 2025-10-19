Piastri llama a la calma tras una nueva frustración en el GP de EEUU

El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial de Fórmula 1, hizo un llamado a la calma ante la presión que están padeciendo los McLaren por parte de Max Verstappen (Red Bull), ganador este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos.

Piastri, que concluyó en un decepcionante quinto lugar, rechazó que McLaren deba concentrar pronto sus esfuerzos en apoyarlo a él o a su compañero Lando Norris para resistir el asedio en la clasificación de Verstappen.

"Tengo algunas cosas que tratar de entender de este fin de semana. Claramente no se trató solo de la clasificación", dijo Piastri, que partió el domingo desde un discreto sexto lugar de la parrilla en Austin (Texas).

"Después, el ritmo de carrera puede salvarte, pero tampoco lo tuve", admitió. "Obviamente, es algo en lo que quiero trabajar".

El australiano señaló que, aparte de su accidente en Bakú en septiembre, "este fue el primer fin de semana que he sentido como una verdadera decepción".

A falta de cinco carreras, Piastri sigue liderando la clasificación general con 346 puntos, seguido del británico Norris (332) y de Verstappen (306).

El tetracampeón mundial viene acechando a los McLaren con tres victorias en los últimos cuatro Grandes Premios, levantando dudas sobre si la escudería británica priorizará el apoyo a uno de sus dos pilotos para maximizar sus opciones de victoria.

"No lo creo", dijo el australiano rechazando esta estrategia. "Estamos increíblemente parejos y ambos dijimos que queremos una oportunidad para intentar luchar por el campeonato porque lo merecemos".

"Creo que es demasiado pronto para empezar a elegir a uno u otro", zanjó.