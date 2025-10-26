Philadelphia y Vancouver sacan ventaja en la primera ronda de los playoffs de MLS

Un intento de remontada de Chicago que derivó en una definición por penales ante Philadelphia Union y un gol del veterano delantero alemán Thomas Müller para Vancouver contra Dallas, se destacaron este domingo en los playoffs de la MLS.

Gregg Berhalter, exseleccionador estadounidense, diseñó un plan altamente efectivo en defensa para el Chicago Fire, que puso bajo presión a un Philadelphia que partía como favorito en esta serie de la primera ronda de la Conferencia Este.

Un tanto de Indiana Vassilev al minuto 70 y otro de Milan Iloski cinco minutos más tarde le dieron una ventaja de 2-0 al Union.

"Hubiese deseado que el partido terminara 2-0, pero estos son los playoffs", dijo Vassilev a Apple TV. "Ellos jugaron mucho mejor que en los últimos dos partidos en los que los enfrentamos, y hay que darles crédito por eso. Es bueno ganar en casa, hemos tenido una buena temporada y ahora se trata de seguir adelante".

Pero el francés Jonathan Bamba, al minuto 84, y Jack Elliott al 90+4 le dieron el sorpresivo empate a Chicago, lo que llevó la definición del partido a la tanda de penales.

Joel Waterman estrelló su disparo en el travesaño en el cuarto intento de Chicago, y eso le permitió al venezolano Jesús Bueno anotar el gol del 4-2 definitivo para la victoria del Union.

Chicago rompió este domingo una racha de ocho temporadas consecutivas sin participar en los playoffs.

El segundo juego de la serie se disputará el próximo sábado en el Soldier Field, en Chicago, donde una victoria de Philadelphia Union en tiempo reglamentario o en penales le dará el pase a las semifinales de la conferencia.

- Müller anota de penal y Vancouver cumple con el pronóstico -

En un estadio BC Place colmado, el Vancouver Whitecaps goleó 3-0 al FC Dallas y se adelantó en la eliminatoria por la ronda inicial del Oeste.

El equipo del danés Jesper Sørensen fue amplio dominador, pero no fue hasta el minuto 43 cuando con un cabezazo del mexicano Daniel Ríos abrió el marcador tras un centro de Ali Ahmed.

Los Whitecaps, que terminaron 19 puntos por encima de Dallas en la temporada regular, aumentaron su dominio en el segundo tiempo con goles des Müller, al minuto 60 de penal, y del japonés Kenji Cabrera, al minuto 83.

De esta forma, los canadienses —que ya suman un subcampeonato en la Copa de Campeones de Concacaf y el título de la Copa Canadiense— quedan a las puertas de las semifinales en el Oeste.

El segundo encuentro será el sábado en el Toyota Stadium, en Frisco, Texas.