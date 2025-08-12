Pete Alonso bate el récord de jonrones de los Mets de Nueva York

Pete Alonso, bateador estadounidense de ascendencia española, se erigió el martes en el beisbolista de los Mets de Nueva York con más jonrones en la historia de las Grandes Ligas.

Alonso, de 30 años, se aupó a lo más alto de la lista con dos cuadrangulares conectados en el juego frente a los Bravos de Atlanta.

El estadounidense rompió así el empate que sostenía con Darryl Strawberry, que firmó 252 cuadrangulares con la novena de Queens.

Alonso adelantó a Strawberry, figura de los Mets entre 1983 y 1990, con un batazo de 120 metros en la tercera entrada que remolcó otra carrera de Brandon Nimmo.

Los 41.000 aficionados de los Mets se pusieron de pie, en medio de fuegos artificiales en el Citi Field, para celebrar el hito de su ídolo, líder de la franquicia desde 2019.

Felicitado por sus compañeros, el pelotero floridano no tardó en agrandar su récord y en el sexto inning conectó su jonrón número 254 para dar una ventaja provisional de 11x5 a los locales.

El primera base, cuyo abuelo huyó de España durante la Guerra Civil en la década de 1930, necesitó de solo 965 partidos con los Mets para lograr la marca, 141 menos que Strawberry.

Sin contar la temporada 2020, recortada por la pandemia de coronavirus, el cañonero ha sumado al menos 34 bambinazos cada año y en esta temporada suma ya 28.

El récord de jonrones de los Mets está entre los menores a nivel general en Las Mayores. Solo los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego tienen cifras más bajas.

Entre los primeros juegos en finalizar el martes, los Guardianes de Cleveland vencieron 4x3 a los Marlins de Miami con dos jonrones de su estrella dominicana José Ramírez.

Los Rojos de Cincinnati, de su parte, superaron 6x1 a los Filis de Filadelfia con otro cuadrangular del dominicano Miguel Andújar.