Periodistas de la Rai convocan una huelga tras las pifias del jefe de deportes

Los periodistas deportivos de la radiotelevisión pública italiana Rai convocaron una huelga como reacción a las pifias y meteduras de pata del jefe de su departamento, Paolo Petrecca, durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, el pasado viernes.

Durante la transmisión de ese evento, el máximo responsable de Rai Sport confundió a la cantante italiana Matilda De Angelis con la estadounidense Mariah Carey, y a Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, con la hija del presidente italiano, Sergio Mattarella.

Petrecca también llamó erróneamente al estadio San Siro de Milán como "estadio olímpico".

Durante el desfile, el responsable tiró de tópicos y prejuicios al asegurar que los deportistas españoles son "siempre muy calientes", a los brasileños como personas que "llevan la música en la sangre" y de los chinos dijo que "naturalmente muchos de ellos tienen teléfonos en la mano".

El sindicato de periodistas de Rai Sport afirmó en un comunicado publicado el lunes que ya no firmarían con su nombre la producción olímpica, y que realizarían una huelga de tres días después de los Juegos.

"Es hora de hacer oír nuestra voz porque estamos ante la peor humillación de Rai Sport", señaló el sindicato.

"La empresa debe por fin reconocer el daño que ha causado el director de Rai Sport", añadió el texto.

Medios italianos informaron de que a Petrecca no se le permitirá comentar la ceremonia de clausura de los Juegos.

Los nombramientos para los altos cargos de la radiotelevisión pública italiana suelen considerarse políticos y, en el pasado, se ha acusado a Petrecca de parcialidad a favor de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Los Juegos Olímpicos son un momento de máxima responsabilidad para el servicio público de radiodifusión. En cambio, Rai ofreció su peor versión: la que conocemos demasiado bien, TeleMeloni", denunció en un comunicado el opositor Partido Democrático.

Petrecca dirigió anteriormente Rai News.