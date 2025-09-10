Pellizzari gana una etapa de la Vuelta a España sin incidentes, Vingegaard sigue líder

El italiano Giulio Pellizzari ganó este miércoles la 17ª etapa de la Vuelta a España, entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero, que se desarrolló sin incidentes tras las protestas propalestinas de los últimos días.

El danés Jonas Vingegaard, cuarto en meta, amplió su ventaja a 50 segundos, dos segundos más sobre el portugués Joao Almeida, al frente de la clasificación general, antes de la contrarreloj del jueves en Valladolid.

El británico Tom Pidcock fue segundo en meta a 16 segundos de Pellizzari.

Los hombres de cabeza se neutralizaron en las montañas calcinadas del Alto del Morredero (8,8 km al 9,7% de promedio), pero Pellizzari, que a sus 21 años es una de las promesas del ciclismo italiano, aprovechó para inaugurar su cuenta de victorias bajo el maillot de su equipo Red Bull Bora.

En la lucha por el maillot rojo, Vingegaard y Almeida no realizaron ningún intento de ataque para rascar más segundos. Incluso, ambos llegaron a hablar al final de la carrera, aparentemente agotados.

"No me he encontrado perfecto, pero estos días pasan. Ahora, me enfocaré en mañana (jueves), en la crono. No tengo magia, así que no sé qué día puede ser el mejor para recortar tiempo", declaró Almeida a Teledeporte al llegar a la meta.

"Mañana (contrarreloj en Valladolid), hay que tener las piernas fuertes. Hoy, había viento fuerte de cara, por eso nadie tiraba", agregó el ciclista luso.

Pidcock, tercero a 2 minutos y 28 segundos de Vingegaard en la general, mantiene una ventaja de 36 segundos sobre el australiano Jai Hindley en la lucha por el podio.

La decimoctava etapa será una crono de 27,2 km por Valladolid, ideal para los especialistas pese a tener un pequeño repecho en la parte inicial de un recorrido poco complicado a nivel técnico, ya que discurre la mayor parte por avenidas anchas.