La Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) emitió recientemente una advertencia para “entrenadores no afiliados” que organizan cartillas sin cumplir con el aval y los requisitos necesarios para evitar poner en riesgo la salud de los atletas.

“Desde hace seis meses conocemos de eventos en los que no se cumple con el peso o la edad establecida por categoría, a los extranjeros no se les pide el aval de la federación de su país y tampoco cuentan con requisitos como: médico, ambulancia, cuerpo arbitral idóneo y delegado técnico. En los eventos no avalados por la federación ningún oficial o atleta afiliado puede participar, de lo contrario acarrearía la suspensión o expulsión”, explicó David Omar Lorenzo, presidente de la Comisión de Jueces y Árbitros.

Al respecto, Tomás Cianca, presidente de la Fedebop, afirmó que esto pone en riesgo la salud y vida de los atletas.

“El riesgo es que si alguno de esos chicos que compiten en estos eventos y terminan con una condición que le prohíbe pelear, ese reporte no lo tiene la federación y al participar en otro evento puede presentar un evento cerebro vascular o una lesión permanente”.