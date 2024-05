Pelayo Sánchez da a España su primer triunfo de etapa en este Giro

El español Pelayo Sánchez fue el ganador de la sexta etapa del Giro de Italia, este jueves en Rapolano Terme (provincia de Siena, en la Toscana), donde el esloveno Tadej Pogacar continuó un día más como líder de la general.

El corredor asturiano del Movistar, de 24 años, logró su primera victoria parcial en una gran ronda por etapas tras imponerse a sus dos compañeros de escapada, el francés Julian Alaphilippe y el australiano Luke Plapp, segundo y tercero respectivamente.

Los tres ciclistas se habían escapado a 45 kilómetros de la meta, en una etapa que incluyó tramos de grava blanca, unos 12 kilómetros, que forman parte del recorrido de la Strade Bianche, una de las citas de un día más peculiares del calendario.

- Pogacar sigue de rosa -

El trío de escapados llegó a tener tres minutos de ventaja sobre el pelotón, lo que convertía a Plapp virtualmente en esos momentos como nuevo poseedor de la 'maglia rosa', pero en la parte final de la jornada los márgenes se redujeron a alrededor de una veintena de segundos y Pogacar pudo continuar como líder de la clasificación general.

La estrella eslovena del UAE lleva la 'maglia rosa' desde su victoria el domingo en la segunda etapa.

Pogacar, que conquistó el Tour de Francia en dos ocasiones (2020, 2021), es el gran favorito a llevarse este Giro. Su objetivo es poder hacer doblete de títulos Giro-Tour en el mismo año, algo que no consigue nadie desde que lo lograra el italiano Marco Pantani en 1998.

En la general, como la víspera, mantiene 46 segundos de ventaja sobre el británico Geraint Thomas y 47 segundos respecto al colombiano Daniel Felipe Martínez.

- Alaphilippe, a punto -

Con la batalla en la general tranquila un día más, el protagonismo del día fue para Pelayo Sánchez, el triunfador de la etapa, que vivió el día más importante de su carrera.

"Ha sido un día completamente loco para mí. Fuimos toda la jornada al máximo, seguí todos los ataques y colaboramos bien con Plapp y Alaphilippe. No conseguí superarles hasta el esprint final", explicó Sánchez.

Alaphilippe, de 32 años y dos veces campeón mundial (2020, 2021), no vence desde junio de 2023, cuando se llevó la segunda etapa del Criterium del Dauphiné.

Con deportividad, felicitó rápidamente a Pelayo Sánchez por su victoria.

"Él ha estado hoy más fuerte, ha sido más hábil. Hizo un gran esprint. Me ha ganado el que hoy estuvo más fuerte", reconoció Alaphilippe.

"Pero yo puedo estar contento con mi carrera. He disfrutado, me he entregado al máximo, así que no tengo nada que reprocharme, aunque sepa mal haberme quedado tan cerca de la victoria", añadió el corredor del Soudal-Quick Step.

El viernes, la séptima etapa puede redistribuir las cartas en el juego de este Giro ya que será una contrarreloj de 40,6 kilómetros.

"Va a ser una etapa interesante. Mi objetivo es simplemente sentirme bien en mi bicicleta para contrarreloj. A partir de ahí veremos qué ocurre", señaló Pogacar ante ese próximo desafío.