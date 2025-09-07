Pedersen gana la 15ª etapa de la Vuelta, marcada por nueva protesta propalestina

El danés Mads Pedersen se llevó este domingo la 15ª etapa de la Vuelta a España, entre Vegadeo y Monforte de Lemos, marcada de nuevo por protestas propalestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo.La victoria de la etapa se la jugó un grupo de escapados y Pedersen impuso su mayor punta de velocidad para superar en la meta al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo.Se trata de la 60ª victoria como profesional del danés y la primera del Lidl Trek en la 80ª edición de la ronda española.Los colombianos Santigo Buitrago y Egan Bernal entraron también en el mismo grupo, en cuarta y sexta posición respectivamente.El grupo donde se encontraba el líder Jonas Vingegard llegó 13 minutos y 31 segundos más tarde, tomándose un día de relax sobre la bicicleta antes del día oficial de descanso.Aun así, el danés conservó el maillot rojo y la diferencia de tiempo ante su máximo perseguidor, el portugués Joao Almeida, de 48 segundos. El británico Tom Pidcock es terceri a 2 minutos y 38 segundos.- Emboscada -Tal como ha sucedido desde que la Vuelta pisó territorio español, la jornada se vio afectada por las manifestaciones propalestinas.A falta de 56 kilómetros para la meta, un activista con una bandera palestina, que se encontraba escondido entre unos árboles, intentó acceder a la calzada al paso de los ciclistas, pero tropezó y no logró su objetivo.No obstante, Romo se giró hacia atrás para ver lo que había sucedido y en ese momento se cayó. Al irse al suelo se llevó consigo a Edward Planckaert.El corredor de Movistar se levantó, se dirigió al manifestante sin mayores incidentes y, después siguió la carrera."Creo que ha salido una persona y se ha querido meter en la carretera, se ha tropezado, ha habido una caída justo delante, Romo se ha visto afectado, ha sido una caída bastante fea y espero que esté bien", afirmó Carlos Canal, compañero de Romo del Movistar, a Televisión Española al término de la etapa."Tiene un buen golpe, esperemos que sea solo chapa y pintura, pero la verdad es que está bastante dolorido", prosiguió.En la línea de meta, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a colocar doble valla de seguridad ante los arreones de personas personas contrarias a la presencia de la formación Israel Primer-Tech.Según la prensa española, los activistas propalestinos hackearon la emisora de radio Vuelta en algunos tramos de la etapa del sábado entre Avilés y La Farrapona. Interrumpieron con eslóganes y canciones reivindicativas.Los corredores descansarán el lunes en Pontevedra y reanudarán la ronda española el martes con la decimosexta etapa entre Poio y Mos. Castro de Herville, que cuenta con 167,9 kilómetros.