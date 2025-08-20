Pavlyuchenkova es eliminada en la primera ronda del WTA 500 de Monterrey

La rusa Anastasia Pavlyuchenkova fue eliminada el martes en la primera ronda del torneo WTA 500 de Monterrey, al caer ante la croata Antonia Ruzic por 7-6 (7/4) y 6-1.

Ruzic, 89 del ránking femenino, llegó al cuadro principal desde la qualy y derrotó a Pavlyuchenkova, 44 del mundo y octava cabeza de serie, en una hora y 49 minutos de partido.

En un primer set muy reñido que duró 72 minutos, ambas jugadoras ganaron el 81% de puntos con el primer servicio y no hubo rompimientos; la croata tuvo dos puntos quiebre a favor que no aprovechó y la rusa desperdició su única chance de romper.

Ruzic sí concretó los tres puntos de quiebre que tuvo a favor en la segunda manga y ganó el 71% por ciento de sus puntos con su primer servicio, por 44% de Pavlyuchenkova.

Pavlyuchenkova, de 34 años, era favorita de la afición local que esperaba ganar por quinta ocasión el WTA de Monterrey, tras coronarse en 2010, 2011, 2013 y 2017.

En otro partido de primera ronda, la estadounidense Alycia Parks (71) se impuso a la española Cristina Bucsa (93) con marcador de 6-2 y 6-1 en una hora con un minuto.

En el primer partido del día, la eslovaca Rebecca Sramkova (38) superó a la mexicana Victoria Rodríguez (420) por 6-0 y 6-3 en 58 minutos.

La primera ronda se cerró ya entrada la madrugada del miércoles con la dramática victoria de la checa Linda Noskova, campeona defensora, sobre la neozelandesa Lulu Sun en dos sets: 7-6 (7/2) y 7-6 (9/7).

Noskova (23), sexta preclasificada, consiguió el triunfo sobre Sun (102) en una hora con 42 minutos.

Las primeras cuatro cabezas de serie, que entrarán en acción el miércoles en segunda ronda, son la estadounidense Emma Navarro (primera sembrada), las rusas Ekaterina Alexandrova (segunda) y Diana Shnaider (tercera) y la brasileña Beatriz Haddad (cuarta).

El WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del martes:

- Primera ronda

Rebecca Sramkova (SVK) derrotó a Victoria Rodríguez (MEX) 6-0, 6-3

Antonia Ruzic (CRO) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.8) 7-6 (7/4), 6-1

Alycia Parks (USA) a Cristina Bucsa (ESP) 6-2, 6-1

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Léolia Jeanjean (FRA) 6-3, 6-4

Ajla Tomljanovic (AUS) a Renata Zarazúa (MEX) 4-6, 6-3, 7-6 (7/1)

Linda Noskova (CZE/N.6) a Lulu Sun (NZL) 7-6 (7/2), 7-6 (9/7)