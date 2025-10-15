$!“Paradise” imparable

Deportes

La academia de vóley con sede en Paraíso, Ancón, busca crear oportunidades de crecimiento y formación para atletas

ML | Parte de los miembros del equipo femenino de la academia de voleibol “Paradise”.
ML | Jugador de “Paradise” en práctica.
ML | Daniel Andrade.
Cortesía | Jugadoras durante un entrenamiento.
Yalena Ortiz
15 de octubre de 2025

Paradise Volleyball Academy actualmente cuenta con más de 60 jugadores en distintas categorías: Sub-18, Sub-21 y Sub-23, tanto en la rama masculina como femenina, quienes reciben instrucción en el gimnasio de Paraíso, en Ancón, Ciudad de Panamá. La academia busca convertirse en un referente nacional en desarrollo deportivo, accesible para todos. Fundada en el 2024 con el propósito de brindar una oportunidad deportiva, formativa y humana a niños y jóvenes, moldear atletas con valores, disciplina y pasión por el voleibol.

Sus fundadores Víctor Snape y Fabian San Pedro lograron formalizarla y registrarla en septiembre de este año, incorporaron las categorías mini y pre-mini, ampliando así las oportunidades para los más pequeños. “Creemos firmemente que el deporte es una herramienta de transformación social que contribuye al desarrollo integral de los atletas y de la sociedad en general”, manifestó Snape. Los horarios de práctica son: la categoría mayor los lunes, miércoles y viernes de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., y categoría pre-mini y mini los domingos de 8:00 a. m. a 10:00 a. m., al mismo tiempo.

A nivel de competencia han lograron participar en ligas de Coclé y realizado partidos amistosos en Colón y Panamá Este, fortaleciendo la experiencia de sus atletas y creando lazos deportivos con otras regiones del país. Además, han incursionado en el voleibol de playa, donde fueron parte de los equipos que asistieron a un torneo organizado por la Alcaldía de Panamá, donde alcanzaron un segundo lugar.

Actualmente cuenta con jóvenes becas por universidad locales y embajadores de marcas deportivas.

60
deportistas forman parte de esta academia de voleibol.
Destacados atletas

ml | Entre sus atletas más destacados están: Daniel Andrade, quien ha participado en torneos nacionales, interprovinciales e internacionales. Actualmente, dos de sus figuras: Jafet Pacheco y Abdi Delgado, se encuentran becadas por la Universidad Especializada de las Américas. Este deporte también les ha permitido a algunos de sus jugadores firmar como embajadores de marcas como es BF Sports Center: Heyli Román (19 años); Josué Brown (19 años) y Celeste San Pedro (12 años).

De interés

La academia ha firmado alianza con el Club Deportivo Panteras de Perú para el intercambio de jugadores.

Para inscripciones o pedir información de club pueden comunicarse al 6153-7115.

Actualmente cuentan con dos instructores: Edwin Alvarado, y el cofundador Fabián San Pedro.

La academia busca inversión en infraestructura, programas de formación y espacios de competencia.

La academia está registrada y cuenta con todos los permisos legales y requisitos vigentes, lo que garantiza transparencia.
