‘Para vencer mis miedos’

El ciclista panameño Erick Vega (EV) destacó recientemente en una competencia de Downhill (colina abajo) en Costa Rica y afirmó a Metro Libre (ML) que esta modalidad del ciclismo importante que necesita de divulgación y promoción en el país.

ML: ¿Cómo fue la experiencia en la 4ta edición del CR Open DH, en la Pista El Cabuyal, Finca La Lucha, en San José, del 16 al 19 de febrero?

EV: “En este evento me inscribí en la categoría rígida (bicicleta con amortiguación únicamente en la parte delantera), y obtuve la 1ra posición, debido a que fui el único inscrito. Al no tener más competidores y ya encontrarme en ese país, decidí inscribirme en una categoría que no era la mía: la de novatos (bicicletas con amortiguación en la parte delantera y parte trasera), allí, lo más complicado era que yo presentaba desventajas ante los otros participantes, debido a que todos contaban con otra clase de bicicletas y es aquí donde tuve que vencer mis miedos y enfrentarme a otros competidores de un nivel superior lo cual me obligo a llevar mi bicicleta al límite y aferrarme la 3ra posición para Panamá. Sin duda alguna, volvería a participar y buscaría el 1er lugar siempre y cuando se habilite mi categoría (rígida) y de no ser así, lo seguiré intentando en otras categorías”.

ML: ¿Qué es la categoría Rígida en Downhill?

EV: Es una categoría para solo bicicletas con suspensión delantera, las otras categorías tienen suspensión delantera y trasera. Siempre he dicho que de seguro en esta categoría no seamos los mas rápidos de la pista, pero no cabe duda de que somos los más guerreros”.

ML: ¿Cómo describes tu estilo a la hora de competir? EV: “Mi estilo lo defino basado en la fluidez. De esa manera, elegí esta categoría rígida, en especial, para desmentir muchos mitos y paradigmas. Quiero ser el ejemplo de que se puede practicar este deporte en una bicicleta rígida y no es necesario invertir muchos miles de dólares para poder entrar en este deporte”.